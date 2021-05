Il Trono di Spade: Lo spin-off 10.000 Ships va avanti, scelta già la sceneggiatrice

News Serie TV

Il progetto, se ordinato, si aggiungerebbe al primo spin-off ufficiale House of the Dragon.

Si continua a parlare di nuovi spin-off de Il Trono di Spade ma questa volta possiamo dire che un nuovo, significativo e concreto, passo avanti è stato fatto. Deadline riporta che lo spin-off intitolato provvisoriamente 10.000 Ships ha trovato una sceneggiatrice. La scelta sarebbe ricaduta su Amanda Segel, già ex co-produttrice esecutiva di Helstrom e Person of Interest. L'indiscrezione ci fa pensare che i lavori procedano a passo svelto ma HBO, per il momento, si è rifiutata di commentare.

La trama di 10.000 Ships, il nuovo potenziale spin-off de Il Trono di Spade

10.000 Ships è uno dei nuovi spin-off di GOT attualmente in sviluppo a HBO. La serie dovrebbe concentrarsi sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata della casa Martell che conquistò e governò Dorne mille anni prima dei fatti narrati ne Le cronache del ghiaccio e del fuoco. La serie racconterebbe il viaggio dei sopravvissuti che, con 10.000 navi, viaggiarono da Essos a Dorne dopo la sconfitta durante la seconda Guerra delle Spezie. Ricorderete che ne Il Trono di Spade Arya Stark chiama il suo metalupo Nymeria proprio in onore di questa principessa. Amanda Segel ha un solido curriculum da sceneggiatrice di successo: oltre a Helstron e a Person of Interest, tra le serie a cui ha lavorato ci sono anche The Good Wife e una serie TV basata sul videogioco Skull and Bones di Ubisoft.

Gli altri progetti ambientati nell'universo de Il Trono di Spade

Come vi avevamo dato conto lo scorso marzo, gli altri potenziali spin-off attualmente in sviluppo sarebbero: 9 Voyages cioè una serie incentrata su Lord Corlys Velaryon, noto anche come Serpente di Mare, un leggendario navigatore di Westeros presente anche in House of the Dragon (l'unico spin-off ufficiale attualmente in produzione e in arrivo il prossimo anno); Flea Bottom, una serie ambientata a Fondo delle Pulci, il quartiere più povero di Approdo del Re dove ne Il Trono di Spade Arya Stark si rifugia dopo essere fuggita dalla Fortezza Rossa; Tales of Dunk and Egg, uno spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg e, infine, una serie animata per HBO Max.

Solo il tempo ci dirà quale di questi progetti vedrà effettivamente la luce.