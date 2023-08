Il Trono di Spade: Liam Cunningham sarà nel cast dello spin-off su Jon Snow?

News Serie TV

"Better Call Davos" è il messaggio scherzoso che l'interprete di Ser Davos ha inviato a Kit Harington, attualmente al lavoro su una serie sequel incentrata sul suo personaggio.

Liam Cunningham vuole tornare a Westeros. L'attore, che ha interpretato Ser Davos Seaworth ne Il Trono di Spade, reciterebbe volentieri nel potenziale spin-off sequel della serie fantasy incentrato su Jon Snow. E ha addirittura inviato un messaggio all'interprete di Jon Kit Harington scrivendogli semplicemente: "Better Call Davos", un riferimento scherzoso al titolo dello spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul.

Ser Davos sarà nello spin-off de Il Trono di Spade su Jon Snow?

Cunningham ha interpretato Ser Davos, un ex contrabbandiere detto anche il Cavaliere delle Cipolle, dalla seconda all'ottava stagione de Il Trono di Spade. Il suo è uno dei personaggi miracolosamente sopravvissuti alla furia degli Estranei e dei draghi di Daenerys nel capitolo finale della serie basata sulla saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin. È stato lo stesso attore a rivelare a Den of Geek, intervistato prima dello sciopero degli attori per promuovere il suo nuovo film Demeter: Il Risveglio di Dracula, che vorrebbe essere coinvolto nel pontenziale spin-off su Jon Snow. "Ho inviato a Kit un messaggio che diceva: 'Better Call Davos'", ha scherzato Cunningham aggiungendo: "Non ho ricevuto risposta. Probabilmente ne sai più di me. Auguro il meglio a chiunque sia coinvolto, e se l'assegno è abbastanza grande, potrei anche presentarmi di nuovo!".

"Il Trono di Spade come Star Wars e Dracula"

Cunningham, inoltre, ha detto a Den of Geek che considera Il Trono di Spade molto simile al franchise di Star Wars, perché avrebbe il potenziale per continuare per molti anni. "Penso che Game of Thrones sia una di quelle cose che le persone riscopriranno ogni decennio. Penso che sia un po' come Dracula. Dracula viene riscoperto e reinterpretato ogni tot anni. Star Wars è andato avanti da sempre e alcuni prodotti sono stati di grande qualità, e alcuni non così grandi. È un mondo da cui le persone sono affascinate e credo che possa continuare a lungo", ha osservato.

Il Trono di Spade: Cosa sappiamo sullo spin-off dedicato a Jon Snow

La notizia dello sviluppo di una serie che avrebbe raccontato la vita di Jon dopo gli eventi del finale di Game of Thrones - intitolata provvisoriamente Snow - era trapelata a giugno dello scorso anno e poi confermata per vie traverse sia dallo stesso Kit Harington (coinvolto anche come produttore esecutivo) che dallo scrittore dei romanzi della saga George R.R. Martin. Da allora il progetto è andato a rilento, anche perché nel frattempo HBO si è concentrata su altri spin-off, come il già confermato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight che racconterà le avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen.

Tuttavia lo scorso giugno la presidente dei contenuti drammatici di HBO Francesca Orsi ha assicurato che la rete non ha ancora messo da parte il progetto, che rimane quindi ancora nelle prime fasi di sviluppo. "Stiamo lavorando a fondo con gli sceneggiatori per dargli una forma così da renderlo adatto per il potenziale via libera, ma a questo punto, no, non è stata ancora presa nessuna decisione su se possa proseguire o meno", la sua dichiarazione a Deadline. Non sappiamo in che misura gli scioperi di sceneggiatori e attori stiano influenzando i lavori, ma è certo che questi subiranno inevitabilmente ulteriori ritardi.