Il Trono di Spade: Emilia Clarke potrebbe riprendere il ruolo di Daenerys in qualche spin-off?

L'interprete di Daenerys ha risposto a chi le ha chiesto se prevede di tornare nei panni della Regina dei draghi nello spin-off su Jon Snow o in altri progetti.

Sappiamo tutti che fine ha fatto la nostra amata Daenerys Targaryen alla fine de Il Trono di Spade. La valorosa madre dei draghi interpretata da Emilia Clarke è stata tradita e uccisa da Jon Snow (Kit Harington) proprio vicino a quel trono fatto di spade che per 8 stagioni si sono contesi i protagonisti della serie. Eppure lo sviluppo di nuovi spin-off del franchise ci fa sperare in un suo ritorno sullo schermo, prima o poi. È uno scenario possibile? Ha risposto a questa domanda proprio Emilia Clarke, in questo periodo impegnata a promuovere la serie Marvel Secret Invasion (in arrivo su Disney+ il 21 giugno) in cui interpreta la figlia di Talos, G'iah.

Il Trono di Spade: Emilia Clarke a proposito di un suo ritorno nel franchise

Sul red carpet della premiere di Secret Invasion, a Emilia Clarke è stato chiesto se tornerebbe mai nell'universo di Game of Thrones. "Oddio, non penso. Sento che Daenerys abbia fatto un bel percorso, abbia fatto ogni cosa che poteva fare. Non penso siano rimaste questioni in sospeso", ha risposto l'attrice a Access Hollywood. Intervistata da Extra, ha risposto anche a una domanda più precisa: riprenderebbe il ruolo di Daenerys nello spin-off (ancora solo in sviluppo, e non confermato) sequel su Jon Snow? Anche se il suo personaggio è morto, potrebbe comunque apparire in un flashback o in una sequenza onirica. "Non credo. Kit, io ti amo. Lo guarderò per te, o ti dirò che l'ho fatto", ha detto ricordando anche "E comunque mi hai ucciso, attenzione spoiler!".

Per ora, quindi, Clarke non sembra essere intenzionata a tornare a indossare la famosa parrucca biondo platino dei Targaryen. In passato ha detto anche che non ha visto la serie prequel House of the Dragon. "È come se qualcuno ti dicesse: 'Vuoi tornare al tuo liceo e guardare gli altri mentre fanno le cose che facevi quando eri a scuola?' Capisci cosa intendo? Sarebbe così strano", aveva spiegato.

Come è stato entrare nella grande famiglia Marvel per Emilia Clarke

In compenso, l'attrice britannica si è gettata a capofitto in un'altra imponente saga. Ad Access Hollywood ha detto di sentirsi molto grata per essere entrata a far parte del mondo Marvel. "Non sapevo di poter fare un altro franchise, ma a quanto pare potevo. Quindi eccomi qui, il migliore", le sue parole. Ma chi uscirebbe vincitore in una battaglia tra la Madre dei Draghi e Nick Fury? "Diciamo la verità, Nick Fury è un gentiluomo e capirebbe che i miei draghi possono bruciare chiunque a terra", ha scherzato Clarke.