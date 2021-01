Il Trono di Spade: In arrivo anche una serie animata

News Serie TV

Il progetto sarebbe in sviluppo al servizio di video in streaming HBO Max.

Uno spin-off prequel già ordinato e un altro in sviluppo non sono abbastanza, a quanto pare. Secondo The Hollywood Reporter, il successo ardente de Il Trono di Spade potrebbe dare i natali anche a una serie animata. Il progetto, che nonostante il formato è destinato a intrattenere un pubblico adulto, è in sviluppo a HBO Max, che dalla sua concezione sta adottando una strategia ormai molto chiara: sfruttare le sue proprietà di maggior successo, come suggeriscono anche gli ordini di uno speciale di Friends, di un remake di Gossip Girl e di un revival di Sex and the City e lo sviluppo di una serie tv basata su Harry Potter, solo per ricordarne alcuni.

Nessun dettaglio della potenziale serie è disponibile al momento, mentre da HBO Max non arrivano commenti all'indiscrezione. Dalla conclusione de Il Trono di Spade nel 2019, dopo otto stagioni, quello che ormai è diventato un franchise ha generato House of the Dragon, serie incentrata sulla famigerata e rovinosa caduta di Casa Targaryen trecento anni prima dei fatti narrati in Cronache del giacchio e del fuoco, mentre solo pochi giorni fa si è appreso di un'altra iniziativa a HBO, Tales of Dunk and Egg, spin-off dedicato alle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, avvenute circa due secoli dopo. È stato cestinato invece The Long Night (titolo non ufficiale), spin-off ambientato molto più indietro nel tempo e incentrato sulla discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte.

Illustrazione: Martin Ansin (Variety)