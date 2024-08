Il Trono di Spade: Il sorprendente retroscena sul mancato spin-off con Jon Snow

News Serie TV

Lo ha rivelato colui che sarebbe dovuto esserne il protagonista, Kit Harington.

Nonostante il grande entusiasmo, da una parte e dall'altra della macchina da presa, lo spin-off sequel de Il Trono di Spade con protagonista Jon Snow, l'amato personaggio interpretato per otto stagioni da Kit Harington, non si farà. In un'intervista con GQ, l'attore ha rivelato nuovi dettagli sul motivo per cui il progetto si è arenato durante la fase di sviluppo.

Il Trono di Spade: Perché lo spin-off su Jon Snow non si farà?

Ora in tv con Industry, Kit Harington ha raccontato che è stata HBO, la rete che ha trasmesso Il Trono di Spade negli Stati Uniti, a cercarlo, chiedendogli se avrebbe accettato di riprendere il ruolo di Jon Snow in uno spin-off. In un primo momento la sua risposta è stata "No". Ma dopo averci pensato un po', "ho realizzato che potesse esserci una storia interessante e importante sul soldato dopo la guerra. Ho pensato che potesse esserci ancora qualcosa da dire e una storia da raccontare, in modo piuttosto limitato".

Tuttavia, qualche anno dopo, dopo molte conversazioni, "niente ci entusiasmava abbastanza", ha continuato l'attore. "Alla fine, mi sono tirato indietro e ho detto: 'Penso che, se ci spingiamo oltre e continuiamo a svilupparlo, potremmo finire con qualcosa che non va bene. E questa è l'ultima cosa che vogliamo tutti'". Stando alle parole di Harington, dunque, l'intenzione dopo il primo nulla di fatto era di andare avanti con lo sviluppo nella speranza di trovare un'idea migliore, cosa che a quel punto non è stata possibile a causa della sua decisione di fare un passo indietro.

Kit Harington non vuole guardare House of the Dragon e il motivo è comprensibile Leggi anche

Nell'intervista Harington ha detto che, sebbene interpretare Jon "potrebbe essere benissimo il lavoro più grande e importante che faccio", il "bagaglio" che l'esperienza si porta dietro avrebbe ostacolato l'avanzamento della sua carriera in diversi modi, come impedirgli di interpretare il fondatore di un'azienda di tecnologie nella terza stagione di Industry. "In un certo senso, è essenziale che faccia del mio meglio affinché le persone vengano a vedere me senza vedere Jon Snow".