Il Trono di Spade: Il cast va fuori di testa alla visione di alcuni vecchi filmati

Kit Harington e gli altri in un estratto della speciale reunion per il cofanetto Blu-ray della serie completa.

Siamo stati tutti ragazzini impacciati e un po' bruttini. Ma, mentre per ciascuno di noi quel periodo fortunatamente è passato, per il cast de Il Trono di Spade rimarrà immortalato per sempre, in quei filmati girati circa un decennio fa durante le riprese della prima stagione. Immagini che Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams e Isaac Hempstead-Wright, ormai cresciuti, hanno rivisto con enorme sbalordimento e imbarazzo durante la speciale reunion girata al termine delle riprese per il cofanetto Blu-ray che raccoglierà tutti gli episodi della popolare serie fantasy. Contenuto del quale è stato diffuso un estratto.

Nei filmati, un Harington dal volto candido e con i capelli corti è adorabile mentre racconta di questa sua prima esperienza come attore e di come ami avere un costume e andarsene in giro con un mantello e un'enorme spada. "F*****o!" urla l'ormai ex Jon Snow tra le grida dei presenti, portando le mani al volto per coprire l'imbarazzo. "Penso che saremo amiche per sempre", dice invece Turner parlando della sua esperienza sul set con una Williams piccolissima. Cosa che si è avvenuta, sebbene quest'ultima dica al conduttore Conan O'Brien: "È così imbarazzante. Cosa ci stai facendo? È orribile!".

Game of Thrones: The Complete Collection uscirà il 3 dicembre negli Stati Uniti e il giorno successivo in Italia, insieme con il cofanetto dell'ottava e ultima stagione. L'edizione includerà oltre 15 ore di contenuti extra e, nel suddetto speciale, riunirà anche gli altri membri del cast, incluse alcune vecchie glorie. Il prezzo di listino, purtroppo, non è dei più abbordabili: 399,00 euro.