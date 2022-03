Il Trono di Spade: George R.R. Martin svela i titoli e ci aggiorna sugli spin-off

News Serie TV

L'autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco - che intanto è ancora al lavoro sull'interminabile The Winds of Winter - sta seguendo da vicino lo sviluppo delle altre potenziali serie ambientate nell'universo di Game of Thrones: ecco a che punto sono.

HBO non ha mai fatto mistero di voler ampliare ulteriormente l'universo de Il Trono di Spade oltre la prima serie sequel già confermata, House of the Dragon, in arrivo in tv (in Italia su Sky e NOW) entro la fine di quest'anno. L'anno scorso sono stati diversi i progetti in sviluppo e molti si sono persi per strada. Come confermato anche dal capo dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys recentemente, tuttavia, alcuni restano ancora in considerazione e i lavori di preparazione procedono spediti. Se Bloys non si era spinto in altre rivelazioni, non si può dire lo stesso di George R.R. Martin, l'autore della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco da cui GOT è tratta. Martin, si sa, è una mina vagante e sul suo blog ha svelato inaspettatamente i titoli dei nuovi potenziali spin-off aggiornandoci anche sulla stesura di The Winds of Winter, l'attesissimo sesto volume della saga a cui sta lavorando ormai dal lontano 2011.

Il Trono di Spade: Ten Thousand Ships, The Sea Snake e gli altri spin-off in sviluppo

Ten Thousand Ships

Martin ha confermato lo sviluppo di Ten Thousand Ships, una serie sulla leggendaria regina guerriera Nymeria, un'antenata della casa Martell che conquistò e governò Dorne. Come emerso in precedenza, la showrunner di questa serie è Amanda Segel (Person of Interest) e lo scrittore ha detto di aver dato il suo contributo consegnando alcune bozze di sceneggiatura.

The Sea Snake

La serie conosciuta come Nine Voyages, incentrata sui viaggi di Lord Corlys Velaryon (noto anche come Serpente di mare, uno dei personaggi che vedremo in House of the Dragon al centro nella foto in alto), ha invece cambiato titolo in The Sea Snake, dal nome del suo protagonista. "Volevamo evitare che due serie avesser entrambe numeri nel titolo", ha commentato Martin confermando che alla guida di questa serie, invece, c'è Bruno Heller (già creatore di Roma, per HBO).

The Hedge Knight o A Knight of the Seven Kingdoms

L'altra serie live-action in sviluppo è quella sulle avventure di Dunk & Egg, Ser Duncan l'Alto e un giovane Aegon V della Casa Targaryen, basata sulle novelle che Martin ha scritto su questi due personaggi. Alla guida del progetto c'è per il momento Steve Conrad (Patriot), elogiato da Martin. "È determinato a fare un adattamento fedele delle storie, che è esattamente quello che voglio anche io; questi personaggi e queste storie sono molto preziosi per me”, scrive sul suo blog. La prima stagione sarà un adattamento del primo romanzo, The Hedge Knight ma il titolo del progetto è ancora incerto: secondo lui sarà molto probabilmente The Hedge Knight o A Knight of the Seven Kingdoms.

La serie animata: The Golden Empire

Delle varie serie spin-off animate di cui si era parlato lo scorso anno, pare che sia rimasta in piedi quella ispirata alle atmosfere della Cina imperiale e ambientata nell'Impero dorato di Yi Ti, noto anche semplicemente come Yi Ti. Si tratta di una regione del continente di Essos ai confini sud-orientali del mondo conosciuto della serie. Martin ci dice che il titolo provvisorio è The Golden Empire, che in caso di via libera arriverà su HBO Max e che non può ancora rivelare lo showrunner.

A che punto è The Winds of Winter?

Lo scrittore ha colto l'occasione per aggiornare i fan sui suoi progressi nella stesura di l'attesissimo sesto volume della saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. L'anno scorso aveva annunciato che il lavoro sul romanzo procedeva a gonfie vele, anche grazie all'isolamento causato dalla pandemia. Nel 2021 e in questi primi mesi del 2022, tuttavia, ha preferito concentrarsi sullo sviluppo dei prequel citati sopra nei quali si sente "profondamente coinvolto". "Ho fatto molti progressi su The Winds of Winter nel 2020 e meno nel 2021... ma 'meno' non è 'nessuno'... il mondo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco è la mia priorità numero uno, e rimarrà tale per sempre. Lasciatemelo dire ancora una volta: sì, sto ancora lavorando a The Winds of Winter", ha concluso Martin.