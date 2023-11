Il Trono di Spade: George R.R. Martin sta lavorando a numerosi spin-off

News Serie TV

George R.R. Martin ha riacceso la speranza dei fan de Il Trono di Spade, spiegando di stare lavorando a numerosi spin-off per il piccolo schermo. Ma quanti? Il numero è generoso!

George R.R. Martin riaccende la speranza sull'universo de Il Trono di Spade in via di espansione. Stando alle recenti dichiarazioni dell'acclamato scrittore fantasy, HBO avrebbe intenzione di lavorare a numerosi spin-off, anche se soltanto uno tra questi è effettivamente in lavorazione. La Serie TV basata sui romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco è tra le più popolari di sempre e ha intrattenuto il pubblico con numerosi personaggi tutti determinati a conquistare (e salvare) i Sette Regni, ancor di più dopo la minaccia degli Estranei. Ma quali saranno gli spin-off che prenderanno vita sul piccolo schermo, secondo lo scrittore?

Il Trono di Spade: George R.R. Martin anticipa che ci sono molti spin-off in ballo

I fan attendono ancora trepidanti l'uscita degli ultimi romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, ma George R.R. Martin è un artista impegnato e ben schierato anche nel supporto creativo dei progetti televisivi. Infatti è stato proprio lui a ribadire che, in realtà, ci sono numerosi spin-off in ballo per Il Trono di Spade che potrebbero presto vedere la luce. Come già sappiamo, House of the Dragon è stato il primo spin-off, un prequel, a ricevere il semaforo verde per la realizzazione e la prima stagione ha convinto rapidamente HBO a confermarne una seconda, in arrivo nel 2024. Nel frattempo, l'unico spin-off in lavorazione confermato è A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. A detta di Martin, però, l'interesse di HBO non si fermerebbe qui. Intervistato recentemente dal podcast BANGCAST, lo scrittore ha riflettuto sul futuro de Il Trono di Spade sul piccolo schermo anticipando il numero di spin-off attualmente sul tavolo. Non è chiaro se tutti avranno una chance, ma vi possiamo anticipare che il numero di progetti è alquanto elevato. Ecco quanto dichiarato dallo scrittore:

Ho anche altri otto show spin-off che stiamo sviluppando. La serie tv su Dunk e Egg ha avuto il via libera, gli altri non ancora, ma ci stiamo ancora lavorando.

Pur non avendo affrontato direttamente la questione, il pubblico attende da tempo uno spin-off dedicato a Jon Snow (Kit Harington). George R.R. Martin ha parlato di otto progetti da poter realizzare che potrebbeeo includere anche altre storie come lo spin-off animato The Golden Empire. In ogni caso si tratterebbe di un numero consistente, ragione per cui bisogna capire se tutti meriteranno una chance agli occhi di HBO.