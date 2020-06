Il Trono di Spade: George R. R. Martin rivela quando uscirà The Winds of Winter

News Serie TV

Lo scrittore ha parlato anche dello spin-off House of the Dragon.

Mai avremmo pensato di dirlo ma, a quanto pare, sarà grazie a una pandemia che molto presto potremo finalmente stringere fra le mani The Winds of Winter, sesto romanzo della popolare saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco. Atteso nelle librerie prima della stagione 6 de Il Trono di Spade, la serie che di queste storie e di questi personaggi ha fatto un successo mondiale, il libro uscirà invece con un ritardo di ben cinque anni, stando alle ultime dichiarazioni di George R. R. Martin.

The Winds of Winter: Ecco quando uscirà il sesto romanzo

Lo scrittore statunitense, che all'inizio del lockdown imposto dall'emergenza Coronavirus aveva detto che l'isolamento gli stava permettendo di dedicarsi maggiormente alla scrittura, ha pubblicato un nuovo post nel suo blog nel quale rivela che, mentre continua a fare tutto il possibile per tenersi al sicuro ("Sono consapevole di fare parte della popolazione più vulnerabile, data la mia età e le mie condizioni fisiche", aveva scritto a marzo), si aspetta che The Winds of Winter, penultimo romanzo della saga, sarà pronto per la pubblicazione nel 2021. Ha confermato che l'isolamento forzato "mi ha aiutato a scrivere", e ha aggiunto che "trascorro lunghe ore ogni giorno sul romanzo e sto facendo progressi costanti".

Sebbene abbia scritto diversi nuovi capitoli della storia, Martin ha precisato che "il libro ha molta strada da fare" e che, com'è facile immaginare dopo tutto questo tempo, sarà un volume "enorme". Poi ha aggiunto: "Ho delle brutte giornate, che mi deprimono, e delle belle giornate, che mi sollevano. Ma nel complesso, sono contento di come stanno andando le cose".

A proposito dello spin-off House of the Dragon

Nel suo ultimo post, Martin ha parlato anche di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il Trono di Spade incentrato sulla storia passata dei Targaryen, in arrivo anch'esso nel 2021. "Hollywood ha rallentato a causa della pandemia, ma House of the Dragon procede meravigliosamente, grazie a Ryan Condal e ai suoi sceneggiatori, nonché all'instancabile Ti Mikkel", ha scritto. Si è dispiaciuto poi di aver dovuto annullare il suo viaggio a Wellington, in Nuova Zelanda, per la 78esima World Science Fiction Convention, a causa ovviamente della crisi sanitaria. Ha assicurato però che rimedierà il prossimo anno, quando, "si spera, ci saremo messi alle spalle sia il Covid-19 che Winds of Winter".