Il Trono di Spade: Emilia Clarke ha rischiato di morire per un aneurisma cerebrale

Rivelazioni shock di Emilia Clarke al The New Yorker. L'attrice diventata famosa per aver interpretato Daenerys Targaryen ne Il Trono di Spade, la cui imminente ottava stagione sarà l'ultima, ha raccontato che nel 2011, dopo la produzione del ciclo inaugurale della serie di successo di HBO, si è ritrovata in condizioni disperate a causa di un aneurisma cerebrale.

Clarke si stava allenando in una palestra nel nord di Londra quando ha avvertito un dolore lancinante nella testa. Trasportata rapidamente in ospedale, i medici le hanno diagnosticato un'emorragia subaracnoidea o un ictus causato da un'emorragia nello spazio intorno al cervello. "Come ho appreso in seguito, circa un terzo dei pazienti in questa situazione muore sul colpo o subito dopo", ha scritto l'attrice. "Per coloro che sopravvivono, è necessario un intervento d'urgenza per sigillare l'aneurisma, in quanto vi è il rischio molto elevato di un secondo sanguinamento, spesso fatale. E anche dopo questo, non ci sono garanzie".

Lei quell'intervento lo ha fatto e, fortunatamente, il tempo ci è testimone di come siano andate poi le cose. Tuttavia, Clarke ricorda il decorso post-operatorio come un'esperienza altrettanto terribile. L'attrice ha temuto il peggio quando un attacco di afasia - un effetto collaterale del trauma cerebrale che la rendeva incapace di parlare in modo coerente - sembrava mettere a repentaglio il suo futuro di attrice. "Il mio nome completo è Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke. Ma non riuscivo a ricordarlo", ha raccontato. "Invece, parole senza senso mi uscivano dalla bocca ed entrai in un panico cieco... Sono un'attrice. Ho bisogno di ricordare le batture. Non riuscivo a ricordare neppure il mio nome". L'afasia è passata dopo una settimana. Ricordare le battute del suo personaggio ne Il Trono di Spade l'ha aiutata ad "allontanare il dolore e la nausea" e mantenere viva la memoria. Ovviamente i poteri superiori erano stati informati delle sue condizioni. E quando un mese più tardi ha potuto fare ritorno sul set per le riprese della seconda stagione, ha fatto ricorso alla morfina per tenere a bada il dolore.

"Ero molto debole, così debole che pensavo di morire", ha scritto. "Il primo giorno di riprese per la stagione 2, a Dubrovnik, continuavo a ripetermi: 'Sto bene, ho 20 anni, sto bene'. Mi sono buttata nel lavoro ma, dopo quel primo giorno di riprese, sono riuscita a malapena a tornare in hotel prima di collassare per sfinimento". Ma il peggio non era finito. Dopo la terza stagione, un esame di routine ha rivelato che un altro aneurisma nel suo cervello stava crescendo e doveva essere rimosso. Ha subito due interventi chirurgici per rimuoverlo e il mese trascorso in seguito in ospedale è stato talmente orribile "che ora ho difficoltà a ricordare quei giorni bui in modo dettagliato. La mia mente li ha bloccati. Ma ricordo di essermi convinta che non ce l'avrei fatta".

Clarke non ha mai parlato pubblicamente di questa vicenda e l'unica volta in cui le è stata fatta una domanda in merito ha negato ogni cosa. "Ma ora, dopo aver tenuto il silenzio per tutti questi anni, vi sto dicendo tutta la verità", ha continuato. "Per favore, credetemi: so di non essere l'unica, la sola. Innumerevoli persone hanno sofferto cose ben peggiori, e senza quelle cure che ho avuto la fortuna di ricevere". Per questo motivo, l'attrice ha fondato una nuova organizzazione benefica, la SameYou, che promuoverà una migliore cura neuro-riabilitativa per i giovani adulti che soffrono di lesioni cerebrali o ictus e poi affrontano una battaglia lunga e costosa per reclamare la propria vita. I progressi nella cura hanno spinto il tasso di sopravvivenza a nuovi massimi. Una popolazione di oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo che, ora non è più un segreto, include Clarke.