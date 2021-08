Il Trono di Spade: Emilia Clarke e Jason Momoa di nuovo insieme, le foto della reunion fanno impazzire i fan

News Serie TV

Gli ex interpreti di Daenerys Targaryen e Khal Drogo si sono ritrovati in occasione della festa di compleanno del co-creatore di Game of Thrones David Benioff.

Sono passati diversi anni da quando hanno recitato - l'uno molto vicino all'altra - ne Il Trono di Spade ma, a quanto pare, Emilia Clarke e Jason Momoa sono ancora una coppia affiatata e lui è ancora "il sole e le stelle" dell'indimenticata regina Daenerys. Lo scorso weekend gli attori si sono rivisti in occasione di una festa per il compleanno del co-creatore de Il Trono di Spade David Benioff e hanno documentato la mini reunion con delle foto postate su Instagram che in poche ore hanno raggiunto milioni di like.

Il Trono di Spade: La reunion di Khal Drogo e Daenerys

"Quando il tuo sole e stelle arriva in città, controlli che possa ancora prendere in braccio la sua Khaleesi", ha scritto Emilia Clarke nella didascalia della foto nella quale appare sorridente in braccio al muscoloso Jason Momoa. Tra i commenti alla foto ha fatto sciogliere il cuore dei fan proprio quello dello stesso attore che ha scritto: "Ti amo per sempre, mia luna" riferendosi al nomignolo con cui il condottiero Dothraki si rivolgeva alla regina dei draghi. Momoa, poi, ha pubblicato anche sul suo profilo alcune foto che lo ritraggono insieme all'ex co-star e ha riservato altre parole di affetto nei confronti di quest'ultima.

L'amicizia di Emilia Clarke e Jason Momoa anche lontano dallo schermo

Clarke e Momoa hanno interpretato Danereys Targaryen e Khal Drogo, una delle coppie più popolari della serie fantasy basata sulla saga de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Nonostante il ruolo di Momoa sia durato solo una stagione, i due hanno coltivato la loro amicizia nel corso degli anni e sono rimasti molto uniti. Oggi entrambi gli attori sono occupati in altri importanti progetti. Momoa, oltre ad essere il protagonista della serie di Apple TV+ See, sta attualmente girando il secondo capitolo di Aquaman intitolato Aquaman and the Lost Kingdom; Clarke, invece, si sta preparando per il suo nuovo misterioso ruolo in una delle prossime serie Marvel, Secret Invasion in uscita su Disney+ nel 2022.