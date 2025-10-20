Il Trono di Spade e House of the Dragon: Tutte le stagioni disponibili su Sky e NOW

News Serie TV

Le serie di successo Il Trono di Spade e House of the Dragon sono disponibili su Sky e in streaming solo su NOW con tutte le stagioni, incluse le nuove che verranno. Ecco cosa raccontano (se ancora non le conoscessi) e cosa hanno in serbo per il futuro.

Sky e NOW continueranno a essere la casa de Il Trono di Spade e House of the Dragon in Italia. Tutte le otto stagioni dell'acclamata serie tratta dai romanzi fantasy di George R.R. Martin, così come le stagioni precedenti e future del suo spin-off prequel sugli eventi che hanno portato al declino di Casa Targaryen, si possono vedere su Sky e in streaming su NOW. Stiamo parlando di due titoli tra i più seguiti e premiati dell'ultimo decennio, punto di riferimento per gli amanti del genere, luogo felice per gli appassionati di storie di draghi e una straordinaria opportunità di svago per tutto il pubblico. Questo per la loro capacità di mescolare temi riconoscibilissimi e attuali - come il potere e il suo legame intrinseco alla violenza, l'astuzia politica, la famiglia, la ricerca del proprio posto nel mondo, la misoginia e il patriarcato - a una narrazione fantasy epica ambientata in un mondo che rimanda all'Europa medievale, popolato da elementi magici e casate in guerra.

Il Trono di Spade e House of the Dragon: Cosa raccontano le due serie tv?

Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, il ciclo di storie narrate nelle otto stagioni de Il Trono di Spade, si concentrano sullo scontro sanguinario a cui, nell'immaginario continente di Westeros, diverse casate nobiliari prendono parte per il controllo del Trono di Spade e del potere sui cosiddetti Sette Regni. Mentre intrecci politici, militari e familiari si consumano nella capitale e in altri luoghi del reame, con l'attuale Re, Robert Baratheon, e la casata alla quale si è unito, i Lannister, considerati da alcuni alla stregua di usurpatori, una minaccia più grande si avvicina dal Nord, terra degli Stark: gli Estranei, creature soprannaturali che, se non fermate, potrebbero mettere in discussione l'esistenza stessa dell'umanità. Ad Approdo del Re si ritiene ingenuamente che la Barriera, il gigantesco muro di ghiaccio costruito nell'estremo nord per proteggere i Sette Regni dalle terre selvagge abitate da bruti e creature ormai relegate ai libri di racconti, assolverà al suo compito. Lo scontro che seguirà sarà straziante, tra le scene più spettacolari che si siano mai viste in una serie tv, con ogni speranza lasciata nelle mani di un insospettabile eroe.

Robert Baratheon, che, come molti altri personaggi di queste storie, non avrà vita lunga e felice, ha guidato in passato una ribellione che ha messo la parola fine sulla dinastia Targaryen, per centinaia di anni sovrani dei Sette Regni e signori dei draghi, giunti a Westeros dalle esotiche e misteriose terre orientali (Essos). In realtà, Robert ha dato "solo" il colpo di grazia a una famiglia un tempo leggendaria e temuta, dopo che essa stessa aveva fatto tutto il necessario per autodistruggersi. Questi fatti, la guerra fratricida che ha ridotto in numero e risorse Casa Targaryen fino a renderla apparentemente insignificante, sono raccontati nello spin-off prequel attualmente in corso House of the Dragon. La serie riporta al periodo di massima potenza dei Targaryen, che coincide con l'inizio di una guerra civile sanguinosa tra fazioni della stessa famiglia per il controllo del Trono di Spade. Da una parte Rhaenyra Targaryen, figlia di Re Viserys I e sua erede designata. Dall'altra, Aegon II Targaryen, figlio di secondo letto del Re, sostenuto dal ramo materno, gli Hightower, a cominciare da sua madre Alicent. Sembrava impossibile, ma House of the Dragon si sta rivelando persino più spettacolare e sconvolgente de Il Trono di Spade. E a questo si aggiunge il fatto che sia piena zeppa di draghi!

Cosa ci aspetta in House of the Dragon?

House of the Dragon è stata rinnovata per una terza stagione, disponibile prossimamente su Sky e in streaming su NOW. Le riprese sono iniziate lo scorso marzo e dovrebbero concludersi in queste settimane. Tra le nuove aggiunte al cast: Tommy Flanagan (Sons of Anarchy) nel ruolo di Ser Roderick Dustin, un guerriero veterano che comanda i Lupi dell'Inverno, un esercito composto da duemila uomini del Nord che appoggia la Regina Rhaenyra durante la guerra civile; Dan Fogler (Animali Fantastici) di Ser Torrhen Manderly, un cavaliere astuto e ben educato fedele ai Neri e quindi alla causa di Rhaenyra; James Norton (Grantchester) di Ormund Hightower, nipote di Otto e cugino di Alicent, che sta guidando un gruppo verso Approdo del Re per sostenere i Verdi; Barry Sloane (Revenge) di Ser Adrian Redfort, un altro cavaliere a protezione di Rhaenyra; Tom Cullen (Downton Abbey) di Ser Luthor Largent, comandante della Guardia Cittadina di Approdo del Re, le cui azioni avranno un impatto significativo negli sviluppi della guerra; e Annie Shapero (Red Skies) di Alysanne Blackwood, anche conosciuta come Aly la Nera, un personaggio molto atteso dai lettori dei romanzi, alleata di Rhaenyra e figura centrale della fazione dei Neri, il cui futuro le riserverà un posto a Grande Inverno tra gli Stark.

"La seconda stagione è enorme, ma la terza lo è ancor di più per molti aspetti", ha anticipato il co-ideatore di House of the Dragon Ryan J. Condal. "Quello che stiamo mettendo insieme è sbalorditivo. Ma ciò che mi entusiasma di più da una prospettiva drammatica è che ci siamo divertiti un po' questa stagione e c'è un episodio concettuale, il che significa che non è nel vernacolo tradizionale di ciò che abbiamo stabilito come struttura di un episodio di House of the Dragon. È molto incentrato sui personaggi e penso che sia davvero grandioso. Sono emozionarlo di vederlo sullo schermo". Condal ha aggiunto che la prossima stagione sarà "più gigantesca" e includerà diversi eventi importanti del romanzo di Martin Fuoco e sangue, tra cui la Battaglia del Condotto, una battaglia navale devastante. "È davvero emozionante in una prospettiva di portata e scala e penso che sia la cosa che la serie fa davvero bene", ha detto.