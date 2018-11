Il Trono di Spade, confermato lo speciale con la reunion del cast: Ecco quando e come vederlo

Il cast principale de Il Trono di Spade, inclusa parte della vecchia guardia, si è riunito realmente a Belfast in occasione della conclusione delle riprese per girare uno speciale celebrativo moderato dal famoso conduttore televisivo di origini irlandesi Conan O'Brien. Entertainment Weekly ha confermato i rumor dello scorso mese, precisando che lo speciale non andrà in onda in tv in occasione della programmazione dell'ottava e ultima stagione ma farà parte dei contenuti extra di un cofanetto DVD e Blu-Ray con tutti gli episodi della popolare serie fantasy in uscita nel 2019.

Al momento non si hanno indicazioni precise sugli ex membri del cast che hanno preso parte alla reunion. L'unica certezza è la presenza di Sean Bean, interprete nella prima stagione di Ned Stark, giacché ad ottobre era stato lo stesso attore a lasciare intendere in un'intervista con The Hollywood Reporter che HBO aveva girato in segreto tale speciale e che lui ne aveva preso parte. Dovrebbe essere un'indicazione inoltre il fatto che Jason Momoa, nella storia Khal Drogo, sia stato avvistato nei pressi dei set proprio durante le riprese degli ultimi episodi, per quella che finora è stata giustificata come una semplice visita a dei vecchi amici.

Il capitolo conclusivo de Il Trono di Spade, lungo solo 6 episodi (sebbene di durata maggiore), andrà in onda negli Stati Uniti e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic ad aprile, come annunciato da un recente teaser trailer.