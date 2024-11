Il Trono di Spade al cinema? In sviluppo un film ambientato nel mondo della serie tv fantasy

News Serie TV

Il progetto dello studio Warner Bros. sarebbe alle primissime fasi. Ecco cosa sappiamo.

Considerando l'enorme successo della serie tv, record di ascolti su HBO e vincitrice di 59 Emmy, era solo questione di tempo prima che le meraviglie (e gli orrori) di Westeros conquistassero anche il grande schermo. Diverse testate statunitensi riportano che un film ambientato nel mondo fantasy de Il Trono di Spade è alle prime fasi di sviluppo presso lo studio Warner Bros.

Il Trono di Spade: Si lavora a un film per il grande schermo

I dettagli, in questa fase, sono pochissimi. Essendo il progetto ai primi vagiti, non esiste ancora alcun regista, sceneggiatore o attore associato alla sua realizzazione, né possiamo sapere quale pezzo dell'enorme storia raccontata da George R.R. Martin nei suoi molti romanzi sarà esplorata. The Hollywood Reporter scrive che "lo studio è desideroso di esplorare l'idea di Westeros che invade i cinema" con almeno un film.

Adattamento del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco, Il Trono di Spade è andata in onda per otto stagioni dal 2011 al 2019 e negli ultimi anni ha generato uno spin-off prequel, basato anch'esso su un libro di Martin, intitolato House of the Dragon (in Italia, entrambe le serie sono disponibili su Sky e in streaming su NOW). L'idea di portare al cinema le storie di Westeros, il più grande e civilizzato dei continenti che formano l'immaginario mondo in cui si svolgono gli eventi spesso sanguinosi della saga, non è in realtà nuova. Gli stessi ideatori della serie, David Benioff e D.B. Weiss, avevano lanciato inizialmente l'idea di una trilogia di film per il cinema con la quale concludere lo show al posto dell'ottava stagione, proposito che non aveva trovato il favore di HBO.

Quello de Il Trono di Spade è un universo in espansione che ad oggi conta un secondo spin-off di prossima uscita - A Knight of the Seven Kingdoms, incentrato sul cavaliere Ser Duncan l'Alto e sul suo scudiero Egg, protagonisti di tre novelle scritte da Martin -, in aggiunta alla terza stagione di House of the Dragon in pre-produzione. Negli ultimi tempi si era vociferato anche di un sequel per il personaggio di Jon Snow, interpretato nuovamente da Kit Harington, ma il progetto è stato accantonato, con Harington che ha affermato: "Non siamo riusciti a trovare la storia giusta da raccontare che ci entusiasmasse abbastanza".