Il Trono di Spade 8: No, George R. R. Martin non apparirà nell'ultima stagione. Ecco perché

George R. R. Martin non si è concesso il lusso di apparire nell'adattamento della sua opera più celebre, come altri illustri autori hanno fatto prima di lui. Nonostante Il Trono di Spade abbia ospitato nel corso degli anni diversi suoi famosi ammiratori o celebrità ammirate dai suoi produttori, va detto con cammei non sempre riuscitissimi, l'uomo dietro Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha preferito tenersene fuori, anche nell'imminente ottava e ultima stagione, come da lui confermato a Entertainment Weekly.

Martin ha raccontato che, mentre la produzione si avviava verso la sua stagione conclusiva, gli ideatori David Benioff e D.B. Weiss (che per primi si erano concessi un cammeo sulle mura ricoperte da migliaia di volti nella Casa del Bianco e del Nero) hanno cercato di reclutarlo per un paio di riprese come omaggio a lui e al suo lavoro, offerta che ha declinato. "Mi hanno invitato per un cammeo in uno degli ultimi episodi, e sono stato tentato di farlo. Ma ho pensato che non potevo concedermi del tempo per tornare a Belfast solo per fare un cammeo". Comprensibile, visto che a causa dei suoi numerosi impegni i lettori di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco attendono da ben otto anni la pubblicazione del sesto romanzo, The Winds of Winter, neppure l'ultimo della saga.

Con queste parole, lo scrittore viene meno alla promessa fatta diversi anni fa di tornare ad apparire ne Il Trono di Spade dopo un primo tentativo non andato a buon fine. Infatti, ci aveva già provato durante la prima stagione, apparendo tra gli invitati al matrimonio di Daenerys Targaryen e Khal Drogo nel primo episodio, come mostra la foto in alto. Tuttavia, i fotogrammi che lo ritraevano nei panni di un mercante non andarono mai in onda, perché l'episodio fu in parte rigirato in seguito alla sostituzione di Tamzin Merchant con Emilia Clarke per il ruolo di Dany.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, di cui pochi giorni fa sono state diffuse alcune nuove sequenze in questo video, andrà in onda negli Stati Uniti su HBO dal 14 aprile e in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV dal 22 successivo. La versione originale sottotitolata è prevista invece dal 15.