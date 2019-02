Il Trono di Spade 8: L'ultima stagione si mostra nelle prime foto ufficiali

In attesa del 14 aprile (in Italia la versione doppiata andrà in onda su Sky Atlantic dal 22 successivo), HBO ha diffuso le prime foto ufficiali dell'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. Gli scatti mostrano gran parte dei personaggi della popolare serie fantasy rimasti in vita, ma soltanto uno di questi ritrae due di loro insieme. Si tratta di Jon e Daenerys (Kit Harington ed Emilia Clarke), attorno ai quali ruotano gran parte dei dubbi su cosa aspettarsi da questi 6 episodi conclusivi, in particolare dal momento in cui i due scopriranno di essere imparentati. Per ora, le loro espressioni impegnate non sembrano presagire nulla di buono. E come potrebbe?

La stagione 8 di Game of Thrones si aprirà con l'arrivo a Grande Inverno della Madre dei Draghi e del suo esercito, una processione che ricorderà quella del defunto Re Robert Baratheon nel primo episodio. Ne seguirà "un elettrizzante e teso mescolarsi di personaggi", alcuni dei quali mai incontrati in precedenza, mentre tutti si preparano ad affrontare l'inevitabile invasione dell'Esercito dei Morti in quella che è stata definita la battaglia più imponente mai vista in tv.