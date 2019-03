Il Trono di Spade 8: Ecco quanto saranno lunghi gli ultimi episodi

Quattrocentotrentadue minuti. Tanto sarà lunga l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade. A un mese esatto dal debutto in tv dei 6 episodi conclusivi della popolare serie fantasy, la rete americana HBO ha confermato le voci degli ultimi mesi circa una loro maggiore lunghezza, precisando quanto ciascuna delle puntate rimaste terrà incollati ai teleschermi gli spettatori di tutto il mondo. Sorprendentemente, non sarà il finale della serie in onda il 19 maggio l'episodio più lungo della stagione. A prendersi il primato sarà infatti il terzo, lungo 82 minuti.

Ricordiamo che la stagione 8 de Il Trono di Spade debutterà negli Stati Uniti domenica 14 aprile e andrà in onda in Italia dal successivo lunedì 22 alle ore 21:10 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Entrambi proporranno anche la versione originale sottotitolata, sia in simultanea, alle 3:00 del mattino del lunedì, sia in replica alle 22:15. Ecco, qui di seguito, le specifiche di ciascun episodio.

Episodio 1: 54 minuti

Episodio 2: 58 minuti

Episodio 3: 82 minuti

Episodio 4: 78 minuti

Episodio 5: 80 minuti

Episodio 6 (Finale): 80 minuti