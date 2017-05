Il Trono di Spade 7: Il trailer ufficiale annuncia l'arrivo della Grande Guerra

La resa dei conti è vicina. In attesa del 16 luglio, quando il conto alla rovescia sarà finalmente concluso, la settima e penultima stagione de Il Trono di Spade torna a mostrarsi in un trailer ufficiale che dà un seguito spettacolare alle premesse lanciate nell'ultimo episodio dello scorso anno: l'esplosione del conflitto tra i diversi interessi in gioco con l'unico fine di rivendicare il diritto al trono.

"Sono nata per regnare sui Sette Regni... e lo farò!" dice nella clip Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), che attraversato il Mere Stretto si è insediata a Roccia del Drago, sua prima culla. Cersei Lannister (Lena Headey) serra i ranghi mentre la minaccia incombe da ogni fronte, fino al momento in cui il redivivo Jon Snow (Kit Harington) annuncia che "la Grande Guerra... è arrivata!", con le sue violente e devastanti dinamiche - inclusa l'imponente arma definitiva di Daenerys, Drogon - scorrere veloci sullo schermo.

La stagione 7 de Il Trono di Spade debutterà in Italia su Sky Atlantic nella notte tra il 16 e il 17 luglio in simultanea con la messa in onda statunitense su HBO. La versione doppiata in italiano seguirà nelle ore o nei giorni successivi. I nuovi episodi saranno disponibili anche in streaming su Now TV.