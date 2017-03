Il Trono di Spade 7: Il primo poster ci ricorda che...

C'è il ghiaccio e c'è il fuoco, ma non ancora una data. Nel primo poster della stagione 7 de Il Trono di Spade diffuso da HBO gli elementi che da sempre contraddistinguono la popolare saga fantasy di George R. R. Martin diventano quanto mai peculiari mentre, come ricorderete, Daenerys Targaryen, la madre dei draghi, è in viaggio verso il continente occidentale, Westeros, dove il temuto inverno è arrivato, per reclamare ciò che le appartiene.

In onda quest'estate, in Italia in contemporanea su Sky Atlantic, la settima sarà la penultima stagione de Il Trono di Spade, e ancora più drammaticamente non si prolungherà per più di sette episodi. Mentre lo scorso agosto, parlando della nuova stagione in alcuni tweet, la star Maisie Williams (interprete di Arya) aveva ammesso che "le cose si fanno serie. Mi piacerebbe cominciare a prepararvi. Ma dimenticatelo, niente vi preparerà a questo. Santo cielo", in una recente intervista con Entertainment Weekly, il collega Isaac Hempstead-Wright (Bran) ha rivelato che i prossimi episodi avranno a che fare con le "connessioni".

"Bran sarà nella stessa posizione in cui lo avevamo lasciato, che sarà un po' come 'Cosa devo fare? Che succederà?'", ha aggiunto. "Informerà Jon? Troverà qualcuno? Lo farà al di là della Barriera? Ora è solo con Meera, in mezzo al nulla, quindi non se la passa bene. È un pezzo nella scacchiera in attesa di fare una mossa, ma lui non ha alcuna mossa".