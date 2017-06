Il Trono di Spade 7: È questo il vero nome di Jon Snow?

La scorsa è stata una stagione rivelatrice per Jon Snow, l'amato personaggio de Il Trono di Spade interpretato da Kit Harington. Dopo il suo ritorno dalla morte (al momento non è ancora ben chiaro come), il giovane "figlio illegittimo" di Ned Stark si è rivelato essere in realtà il nipote di quest'ultimo, da lui salvato sul letto di morte della sorella Lyanna, la quale aveva appena dato alla luce il figlio di Rhaegar Targaryen (secondo un'infografica aggiornata del sito ufficiale Making Game of Thrones), quindi un erede che l'usurpatore Robert Baratheon avrebbe avuto tutto l'interesse di eliminare. In quegli istanti concitati rivissuti da Bran Stark nella sua visione abbiamo visto anche Lyanna rivelare qualcosa all'orecchio del fratello. Qualcosa che gli spettatori non hanno potuto udire e che molti di loro sono convinti sia il vero nome del "bastardo".

Sin dall'ultimo episodio della sesta stagione, ormai un anno fa, tra i fan de Il Trono di Spade è convinzione comune che il nome condiviso da Lyanna con Ned sia Jaehaerys, scelto per onorare un omonimo famoso antenato di Rhaegar, un dragoniere. La teoria ha ripreso corpo negli ultimi giorni quando, in attesa del debutto della settima stagione su HBO il 16 luglio e in contemporanea su Sky Atlantic in Italia, un articolo di Empire Magazine è sembrato confermare che il vero nome di Jon Snow sia, appunto, Jaehaerys Targaryen. Tuttavia, dopo che la notizia ha fatto il giro del web in seguito alla pubblicazione di un estratto su Reddit, l'autore Dan Jolin è intervenuto precisando che lui si è limitato a riportare un'intuizione di Claire Williams - la fan cui è attribuita la maternità della teoria Jaehaerys - basata semplicemente sulla lettura del labiale.

Il Trono di Spade ha 13 episodi per risolvere eventualmente il mistero legato alle origini di Jon Snow, dalle quali dipenderebbe il suo destino, che potrebbe o non potrebbe essere quello di Re dei Sette Regni in quanto primo maschio nella linea di successione Targaryen - i legittimi eredi del Trono di Spade. Con Ned, Lyanna e Rhaegar morti, probabilmente non è rimasto nessun altro a conoscenza del vero nome di Jon, ma ci sono buone possibilità che Bran (Isaac Hempstead-Wright), il quale ha la capacità di vedere nel passato, avrà un ruolo cruciale nella scoperta della verità e nella sua divulgazione quando (e se) arriverà il momento di ricongiungersi al "fratello". Un percorso probabilmente ben più contorto e affascinante di quanto i fan stanno provando a immaginare, tenendo conto che sulla scacchiera dei Sette Regni è ora schierata anche la combattiva Daenerys (Emilia Clarke), l'unica Targaryen al momento conosciuta.