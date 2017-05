Il Trono di Spade 7: Diffuso un nuovo inquietante poster

La settima stagione de Il Trono di Spade ha un nuovo poster, meno sottile del primo pubblicato a marzo e senza ombra di dubbio più inquietante. In attesa del 16 luglio, quando i nuovi episodi arriveranno su HBO negli Stati Uniti e in contemporanea su Sky Atlantic in Italia, la rete americana ha diffuso una nuova locandina promozionale che ritrae una delle figure più misteriose e terrificanti della serie fantasy: il Re della Notte.

Apparso per la prima volta durante la quarta stagione, da allora il Re della Notte è diventato una presenza sempre più minacciosa nelle dinamiche dei Sette Regni. Dopo aver guidato l'attacco ad Aspra Dimora nella quinta stagione, lo scorso anno il leader degli Estranei e il suo esercito di non-morti si sono lanciati all'inseguimento di Bran Stark e dei suoi amici nelle gallerie della caverna del Corvo con Tre Occhi. Per ora i ragazzi sono sopravvissuti (RIP Hodor), ma come anche Jon Snow sa, ciò che l'arrivo dell'inverno sta portando con sé sarà per tutti loro ancora una grave minaccia nei tempi a venire.