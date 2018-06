Il trailer ufficiale italiano di Tom Clancy's Jack Ryan

Quest'anno la fine dell'estate sarà più piacevole con l'arrivo su Amazon Prime Video il 31 agosto della nuova e ambiziosa serie originale Tom Clancy's Jack Ryan, adattamento a cura dell'acclamato Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) dei romanzi di successo di Clancy incentrati su John Patrick Ryan. In attesa del debutto, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale.

Un thriller ricco di azione, Tom Clancy's Jack Ryan racconta una storia inedita con protagonista Jack Ryan (interpretato da John Krasinski), un analista emergente della CIA che, per la prima volta, affronta un pericoloso incarico sul campo. Reinterpretazione in chiave moderna del famoso eroe creato dallo scrittore americano, Jack deve scoprire il nuovo modello di comunicazione usato dai terroristi, finendo col ritrovarsi al centro di un rischioso piano escogitato da un gruppo di sovversivi di nuova generazione che minaccia una distruzione globale.

Accanto a Krasinski, conosciuto in tv per i suoi trascorsi in The Office, recitano Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer ed Abbie Cornish (Klondike) in quelli di Cathy Mueller. Otto gli episodi prodotti per la prima stagione, con una seconda già confermata da Amazon.