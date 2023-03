Il trailer ufficiale de La regina Carlotta, la miniserie che espande la storia di Bridgerton

News Serie TV

Lo spin-off prequel sarà disponibile su Netflix con tutti gli episodi dal 4 maggio.

In attesa di vedere come Colin e Penelope coroneranno il loro amore nella terza stagione di Bridgerton, l'universo della popolare serie in costume di Netflix si espande con uno spin-off prequel incentrato sulla Regina Charlotte, ora Carlotta, personaggio rivelazione non presente nei romanzi di Julia Quinn dai quali la stessa è tratta. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton sarà disponibile in streaming dal 4 maggio. Nel frattempo, la piattaforma ne ha diffuso il trailer ufficiale.

La trama e il cast de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

Dedicata all'ascesa al potere della Regina Carlotta, figura realmente esistita nella storia del Regno Unito, la miniserie racconta come il matrimonio della giovane regina con Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d'amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell'alta società inglese in cui vivono i personaggi di Bridgerton.

Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell riprendono i ruoli della Regina Carlotta, di Lady Danbury e di Lady Violet da Bridgerton. India Amarteifio (Line of Duty) e Corey Mylchreest (The Sandman) interpretano le versioni meno adulte di Carlotta e Giorgio. A loro si aggiungono Michelle Fairley (Gangs of London) nel ruolo della Principessa Augusta e Arsema Thomas di una giovane Agatha Danbury. Completano il cast Sam Clemmett (Harry Potter e la maledizione dell'erede), Freddie Dennis (The Nevers), Richard Cunningham (The Witcher), Tunji Kasim (Nancy Drew), Rob Maloney (Casualty), Cyril Nri (Cucumber) e Hugh Sachs (Bridgerton), quest'ultimo di nuovo nei panni di Brimsley, il pettegolo segretario della regina.