"Il traffico di droga influenza la vita di tutti": ZeroZeroZero con Saviano e Sollima protagonisti a Venezia 2019

News Serie TV

I primi due episodi della nuova serie tratta da un libro di Roberto Saviano presentati in prima mondiale.

“Perché la coca è così regina? Perché la vita è una merda”. Roberto Saviano non gira intorno al problema globale del traffico internazionale di stupefacenti, sempre più interconnesso con l’economia globale, incontrando la stampa internazionale presente a Venezia, dove oggi vengono presentati in prima mondiale i primi due episodi della serie ZeroZeroZero, tratta da un suo libro inchiesta, creata e diretta da Stefano Sollima. Otto episodi che andranno in ond probabilmente a a inizio 2020 su Sky Cinema, che ha prodotto la serie insieme a Cattleya, Canal + e Amazon Prime Video.



ZeroZeroZero: ZeroZeroZero - Trailer Ufficiale - HD

Un’operazione complessa da mettere in piedi, con tante location legate alla natura stessa del libro, che segue un singolo carico di droga dalla sua origina fino alla destinazione. Come al solito, è complicato approcciarsi a una serie vedendone solo una parte, in questo caso il, 25%. Specie un lavoro come questo, che necessita di molto tempo anche solo per presentare il setting dei personaggi e delle location. Si parte in Calabria, nell’Aspromonte dove la criminalità è regina da anni nello smistamento in Europa della cocaina. C’è poi il Messico della lotte fra narcos e legalità, fra corruzione e tentativi delle forze speciali di interrompere dall’inizio il ciclo di vita della droga. È forse la parte meno convincente, almeno per ora, per la sensazione di già visto legata alle tante storie recenti che hanno affrontato scenari simili.

C’è poi, e per quanto ci riguarda è il contesto più promettente, la famiglia di spedizionieri, dell’insospettabile sud degli Stati Uniti, con sede a New Orleans, che si occupano da tempo di far arrivare la preziosa merce dalla Colombia e Messico fino all’Europa. Proprio una nuova generazione calabrese che vuole tagliare questo costo fa scatenare una furiosa guerra in cui sono coinvolti Gabriel Byrne, il capofamiglia, e i suoi figli Andrea Riseborough e Dane Dehaan. Due attori sempre convincenti, che ben rappresentano il lato più ambiguo della ragnatela criminale. La speranza è che ci venga raccontata con la sua consueta abilità regista di Sollima anche questa parte più apparentemente anonima, oltre a quella action e muscolare in Messico e quella più tradizionalmente legata a crisi di alleanze, tradimenti, passaggi generazionali, della mafia calabrese.

Sulla ragione stesso di questo adattamento, Roberto Saviano ha le idee chiare. "Quando si scrivono libri su questo tema, le immagini sono dominanti, quindi una traduzione cinematografica o in serie televisiva sembra naturale. In questo caso la squadra sceneggiatori ci ha ben trasmesso come l’Aspromonte, visto dagli occhi di Stefano Sollima, sia l’Amazzonia d’Europa. La serie racconta la coca, senza mai spettacolarizzarla o mostrarla. La compri in Colombia a 2.000 dollari al chilo, poi arriva in Messico a 15k mila, negli Stati Uniti a 27, in Italia a 54 mila al chilo per poi raggiungere i 70.000 nel Regno Unito e i 45 in Spagna. Con 10000 euro di cocaina pura comprata in Sud America diventi ricco. Naturale, stiamo parlando dell’unica materia comparabile al petrolio, con la differenza che, se vi do un sacchetto di coca la vendete già prima di lasciare il festival, mentre con un sacchetto di diamanti non è così facile. La coca si testa subito e si vende facilmente. Dice molto sull’economia e il capitalismo dei nostri tempi, è una delle sue anime. La legalizzazione potrebbe rallentare il processo, ma trasformerebbe l’economia. Lo sportello dell’ONU di Vienna sulla criminalità dichiarò che la crisi di liquidità del 2014 fu superata grazie al flusso nelle banche europee dei soldi legati al narcotraffico. Perché la coca è così regina? Perché oggi la vita è una merda, insopportabile, siamo sempre inadeguati, troppo grassi o troppo brutti. La usano i camionisti, i chirurghi, gli operai edili, i tassisti. Ti attiva con il mondo, mentre l'eroina ti disattiva.”

Stefano Sollima ha diretto i primi due episodi, oltre a essere uno dei creatori e spiega la genesi di un progetto complesso e costoso. “Abbiamo cominciato a scrivere e sviluppare tre o quattro anni fa, e a un certo punto ci siamo guardati dicendoci che non saremmo mai riuscito a farla, ma la cosa bella è che siamo stati smentiti. Ci sembrava quasi troppo ambiziosa per essere realizzata. Internazionale non solo per gli artisti, ma anche per la dimensione della storia, il perimetro è il mondo. Per questo è stato interessante affrontare un tema altre volte già visto, per la sua angolazione speciale, la possibilità di raccontare il nostro mondo e l’economia globale pesantemente colpita dal fenomeno del traffico droga. Che tu ne faccia uso o sia coinvolto davvero poco importa, visto che la tua vita è influenzata e toccata da vicino dal traffico di cocaina e i ricavi enormi che ne derivano. Era questa l’anima del romanzo e il motivo per cui abbiamo deciso di adattarlo.”

ZeroZeroZero andrà in onda prossimamente su Sky.