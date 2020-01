Il Signore degli Anelli: La serie di Amazon arruola un altro attore de Il Trono di Spade

News Serie TV

Robert Aramayo interpreterà uno dei ruoli principali.

Un altro pezzo de Il Trono di Spade finisce in The Lord of the Rings, la serie tv di Amazon Prime Video basata sul celebre romanzo fantasy di J.R.R. Tolkien Il Signore degli Anelli. Secondo Deadline, l'attore 27enne Robert Aramayo, noto per aver interpretato una versione più giovane di Ned Stark nella popolare serie fantasy di HBO, ha firmato per uno dei ruoli principali.

Visto brevemente anche in Mindhunter, Aramayo vestirà i panni di un giovane eroe di nome Beldor. Si tratta dello stesso personaggio affidato inizialmente a Will Poulter (Black Mirror: Bandersnatch), il quale lo scorso dicembre ha dovuto abbandonare il progetto a causa di un conflitto di impegni. Aramayo raggiunge nel frattempo l'altro attore de Il Trono di Spade Joseph Mawle (interprete anch'esso di uno Stark, Benjen), scelto invece per il ruolo di Oren, il principale antagonista della storia. Inoltre, lo sceneggiatore di GOT Bryan Cogman è a bordo come consulente di produzione.

Attesa indicativamente per il 2021 e già rinnovata per una seconda stagione, la serie di John D. Payne e Patrick McKay è ambientata nella Terra di Mezzo durante la cosiddetta Seconda Era, ovvero molto prima delle note avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello. Si tratta di un periodo, lungo diverse migliaia di anni, durante il quale furono forgiati gli anelli e il malvagio Signore Sauron salì al potere.