Il Signore degli Anelli: Il regista Peter Jackson dice di essere stato tenuto a distanza dalla serie tv

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è attesa su Prime Video dal 2 settembre.

La notizia non è nuova: il regista de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit Peter Jackson non ha avuto alcun coinvolgimento nell'imminente nuova serie di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, basata sulla celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien. Inizialmente c'era stato un corteggiamento, ma poi non se ne è fatto nulla. Ora, in un'intervista con il podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter, Jackson ha rivelato inediti e sorprendenti retroscena dell'affare mancato, dicendo in sostanza di essere stato tenuto a distanza.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, perché Peter Jackson non è stato coinvolto

Jackson ha confermato che Amazon Studios ha chiesto sia a lui sia a Fran Walsh, con il quale aveva co-scritto e co-prodotto Il Signore degli Anelli, se volessero essere coinvolti nella serie. "Ho risposto: 'Questa è una domanda alla quale è impossibile dare una risposta senza vedere una sceneggiatura'", ha spiegato. Ma dopo essersi sentito dire che appena avrebbero avuto il primo paio di copioni glieli avrebbero mandati, "non ce li hanno mai fatti vedere".

"Questa è l'ultima cosa che ho sentito dirgli, il che va bene" ha aggiunto, assicurando di non avere alcun atteggiamento rancoroso nei confronti dello show. "Lo guarderò. Non sono il tipo di persona che augura il peggio. Fare film è già abbastanza difficile. Se qualcuno fa un buon film o una buona serie tv, è qualcosa per cui festeggiare. L'unica cosa che mi importa è vederlo come uno spettatore perfettamente neutrale".

La risposta di Amazon Studios

Possibile che lo studio si aspettasse una fede cieca da parte del regista? Difficile credere che se la sia presa. È più probabile, invece, che strada facendo si sia ritrovato completamente convinto dalla visione creativa di J.D. Payne e Patrick McKay, il che è vero ed è stato ammesso, al punto da affidargli una produzione così importante e imponente nonostante fossero fondamentalmente due esordienti. Inoltre, c'era un'altra questione importante, legata ai diritti: "Eravamo obbligati a mantenere la serie distinta e separata dai film", ha detto Amazon Studios a THR. "Abbiamo il massimo rispetto per i film di Peter Jackson e Il Signore degli Anelli e siamo felici che non veda l'ora di vedere Gli Anelli del Potere".

McKay ha aggiunto: "Sentivamo che questa fosse una grande epopea piuttosto distinta da quella che era stata adattata in precedenza, sebbene avesse abbastanza connessioni per risultare un po' familiare. Questa è stata una specie di parola d'ordine dal primo giorno: fare qualcosa di diverso ma familiare e, si spera, di per sé enorme, epico e fantastico". A voi le conclusioni.

La trama de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

In streaming su Prime Video dal 2 settembre, ogni venerdì con un nuovo episodio, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porta per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien, un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità, seguiamo un gruppo di personaggi - alcuni già noti, altri nuovi - mentre si appresta a fronteggiare il temuto ritorno di Sauron. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.