Il serpente dell'Essex: Data e nuove foto della miniserie Apple con Claire Danes e Tom Hiddleston

La serie di ambientazione storica è tratta dall'omonimo romanzo di Sarah Perry.

Apple TV+ ha diffuso nuove foto e annunciato la data d'uscita de Il serpente dell'Essex (in originale The Essex Serpent), la miniserie di ambientazione storica basata sull'omonimo romanzo di Sarah Perry. Il drama, che può contare su due protagonisti d'eccezione, Claire Danes (Homeland) e Tom Hiddleston (reduce dalla serie Marvel Loki), debutterà in streaming su Apple TV+ con i primi due episodi il 13 maggio.

La trama de Il serpente dell'Essex

Diretta da Clio Bernard (Dark River, Il gigante egoista) e scritta da Anna Symon (Mrs Wilson) basandosi sul romanzo di Perry, Il serpente dell'Essex segue Cora (Claire Danes), una donna da poco vedova che, liberatasi da un matrimonio violento, si trasferisce dalla Londra vittoriana al piccolo villaggio di Aldwinter nell'Essex, incuriosita da una superstizione locale secondo cui una creatura mitica conosciuta come Serpente dell'Essex sia tornata nella zona. Qui conosce il vicario del villaggio Will Ransome (Tom Hiddleston), con cui stringe un legame improbabile, ma proprio quando la tragedia colpisce, la gente del posto inizia ad accusarla di attrarre la strana creatura. Nelle nuove foto diffuse vediamo proprio i due protagonisti Cora e Will.

Il cast

Il resto del cast comprende Frank Dillane (Fear the Walking Dead) nel ruolo di Luke Garrett, un giovane chirurgo considerato un genio, Hayley Squires (Adult Material, I, Daniel Blake) in quelli della domestica di Cora e sua confidente, Clémence Poésy (Tenet, Genius) che è la moglie di Will, Stella Ransome, e Jamael Westman (Anne Boleyn, Animals) che interpreta George Spencer, il braccio destro di Luke: un chirurgo eccezionale ma non l'uomo gentile che si vorrebbe incontrare. Clio Bernard e Anna Symon sono anche produttrici esecutive insieme a Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman e Patrick Walters.

Le prossime uscite da non perdere su Apple TV+

Il serpente dell'Essex è solo l'ultima di una lunga lista di miniserie di cui Apple TV+ annunciato il debutto; tra queste ricordiamo WeCrashed, la nuova serie limitata con protagonisti i vincitori dell'Oscar Jared Leto e Anne Hathaway in uscita il 18 marzo; Pachinko - La moglie coreana, il drama in lingua coreana, giapponese e inglese basato sull'omonimo romanzo e in uscita il 25 marzo; la serie di spionaggio Slow Horses con Gary Oldman, in uscita il 1 aprile; e il thriller metafisico Shining Girls interpretato e prodotto da Elisabeth Moss, atteso per il 29 aprile.