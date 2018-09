Il revival di Veronica Mars ordinato ufficialmente a Hulu: Svelata la trama

È ufficiale, Marshmallow: Veronica Mars sta tornando in tv! Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il servizio di video in streaming Hulu ha confermato che la serie di culto cancellata nel 2007 dopo tre stagioni e tornata brevemente sugli schermi nel 2014 con un film finanziato dai fan, ripartirà nel 2019 con un nuovo ciclo di 8 episodi. Un revival, del quale sono stati diffusi i primi dettagli, scritto dall'ideatore della serie originale Rob Thomas e interpretato ovviamente da Kristen Bell.

La nuova storia messa a punto da Thomas ne ricorda un'altra pubblicata nel 2014, The Thousand Dollar Tan Line, scritta dallo stesso. Quando alcuni giovani alle prese con le vacanze di primavera vengono uccisi a Neptune, paralizzando in tal modo l'intero settore turistico di questa città balneare, la Mars Investigations è assunta dai genitori di una delle vittime per trovare l'assassino. Veronica si ritrova coinvolta così in un mistero che vede da una parte le facoltose élite della regione, che preferirebbero mettere fine a quel baccanale lungo un mese che sono le vacanze primaverili, e dall'altra una classe media la quale invece confida in un tale flusso di denaro.

Mentre Thomas ha precisato prontamente che il revival non è un adattamento di The Thousand Dollar Tan Line, con il quale condivide solo lo scenario del cosiddetto Spring Break, aggiungendo che i nuovi episodi sono ambientati invece cinque anni dopo il film, su Instagram, Bell ha commentato così la bella notizia: "Siamo ufficialmente di nuovo in affari!!! Una nuova serie di Veronica Mars sta arrivando, su Hulu!!!! Veronica è sempre stata una supereroina senza un capo. E penso sia esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento. Grazie a tutti i miei amici Marshmallow che hanno mantenuto l'entusiasmo. Grazie a Hulu per l'opportunità. Spero rimarremo amici dopo che vi avrò colpito col Taser".

Per quanto riguarda gli altri membri del cast originario eventualmente coinvolti, maggiori dettagli arriveranno nei prossimi giorni, in vista dell'inizio delle riprese nella seconda metà di ottobre.