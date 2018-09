Il revival di Veronica Mars a un passo dall'ordine: Inizio riprese a ottobre

Mancherebbe ormai pochissimo all'annuncio ufficiale del ritorno in tv di Veronica Mars con una miniserie di 8 episodi. Mentre il servizio di video in streaming Hulu e lo studio di produzione Warner Bros. Television starebbero limando l'accordo, una fonte ha rivelato a TVLine che le riprese cominceranno alla fine di ottobre a Los Angeles, per concludersi poi a marzo.

Il revival porta la firma di Rob Thomas, l'ideatore della serie originale in onda su UPN e The CW dal 2004 al 2007 e lo sceneggiatore del film finanziato dai fan uscito nel 2014, e vede Kristen Bell riprendere ovviamente il ruolo della giovane detective Veronica Mars. Si è appreso inoltre che il progetto sta coinvolgendo in qualità di produttori esecutivi anche Diane Ruggiero e Dan Etheridge, storici collaboratori di Thomas, prima in Veronica Mars e attualmente in iZombie.

Per quanto riguarda la trama, si vocifera che ruoterà attorno a un serial killer le cui azioni stanno terrorizzando Neptune. L'indagine metterà presumibilmente Veronica e suo padre Keith (Enrico Colantoni) nel mirino del nuovo sceriffo locale, per il quale la produzione starebbe cercando un'attrice afroamericana sulla cinquantina.