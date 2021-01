Il revival di Sex and the City: Sarah Jessica Parker nega di aver preteso l'esclusione di Kim Cattrall

News Serie TV

Perché Kim Cattrall non riprenderà il ruolo di Samantha Jones? Né per soldi né per Sarah Jessica Parker, a quanto pare.

Da ore imperversa sul web una polemica più che legittima sulla necessità di un ritorno sul piccolo schermo di Sex and the City che non tenga conto di Samantha Jones, l'amato e spregiudicato personaggio interpretato per sei stagioni e due adattamenti cinematografici da Kim Cattrall. Mentre l'ex co-star Sarah Jessica Parker, che riprenderà l'altrettanto iconico ruolo di Carrie Bradshaw, è entrata a spada tratta nel dibattito, confermando l'assenza e difendendosi dalle accuse di una sua presunta responsabilità, diverse fonti lasciano intendere che difficilmente ad allontanare Cattrall dal progetto sono state invece ragioni di natura economica o di disparità di trattamento.

Sex and the City: Un milione di dollari a episodio per tornare in tv

Pare infatti che sia Parker sia Kristin Davis sia Cynthia Nixon, queste ultime pronte a riprendere i panni di Charlotte York e Miranda Hobbes rispettivamente, riceveranno ciascuna un compenso di 10 milioni di dollari. Quindi, avendo HBO Max ordinato 10 episodi, un milione di dollari a episodio. Si tratta di una cifra astronomica, in tv concessa a pochissimi altri attori (così è stato per il cast di Friends e più di recente per i protagonisti di The Big Bang Theory).

Al momento, né il servizio di video in streaming né la stessa Cattrall hanno motivato in modo più chiaro le ragioni dietro quest'assenza. Tutto sembra suggerire che, se un invito c'è stato, a rifiutarlo è stata l'attrice, alla luce di quelle dichiarazioni rilasciate in passato dalle quali traspariva in modo chiaro una sua stanchezza nei confronti del personaggio, e forse anche la consapevolezza che una Samantha cinquantenne potrebbe snaturare un personaggio che è stato molto amato. "L'ho interpretato oltre il limite e un altro po'", aveva detto nel 2017 a Piers Morgan.

Sex and the City senza Samantha: La risposta di Sarah Jessica Parker

Nelle scorse ore, intervenendo in una conversazione tra alcune fan nel post di Instagram con il quale aveva annunciato l'ordine di And Just Like That..., che ricordiamo seguirà Carrie, Charlotte e Miranda mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni, Parker ha negato la loro teoria secondo cui Cattrall non sia stata presa in considerazione a causa della poca considerazione che hanno l'una dell'altra. "No. Non ho smesso di seguirla. Non lo farei mai", ha scritto l'attrice. "Samantha non fa parte di questa storia. Ma sarà sempre parte di noi. Non importa dove saremo o cosa faremo".