Il revival di Sex and the City: Samantha potrebbe non essere l'unica assente

L'iconica serie tv tornerà con 10 nuovi episodi. Da HBO Max qualche dettaglio in più del revival.

Carrie Bradshaw, Charlotte York e Miranda Hobbes saranno le uniche a tornare in And Just Like That...? Oltre a Samantha Jones, altri storici personaggi di Sex and the City saranno tenuti fuori da queste nuove storie? Da quando il revival è stato ordinato da HBO Max lo scorso mese, molti si sono fatti domande simili. Alcune, prime, importanti risposte sono state fornite dal capo dei contenuti Casey Bloys in occasione di una chiacchierata a tutto tondo con la stampa.

Il revival di Sex and the City: A proposito dell'assenza di Samantha

Scritta da Michael Patrick King, che per il suo lavoro in Sex and the City è stato premiato con due Emmy, And Just Like That... segue Carrie, Charlotte e Miranda (interpretate nuovamente da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon) mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni. Non ci sarà traccia, invece, della Samantha di Kim Cattrall, un'assenza che Bloys ha assicurato sarà motivata, spiegando che Parker e King, le forze creative dietro il sequel, "non stanno cercando di rifare Sex and the City. Non stanno cercando di far passare il messaggio che questi personaggi stanno rivivendo i loro trent'anni. È soprattutto la storia di un gruppo di cinquantenni che hanno a che fare con cose con cui le persone hanno a che fare a cinquant'anni".

Alla luce di questo, "proprio come nella realtà, ci sono persone che entrano nella tua vita e persone che ne escono", ha continuato Bloys. "Le amicizie svaniscono e altre nuove nascono. Quindi, penso abbia tutto a che fare con le fasi, con le vere fasi della vita... Stanno cercando di raccontare una storia onesta sull'essere una donna sulla cinquantina a New York".

Ci saranno altri ritorni nel revival?

Alla domanda se qualche altro volto familiare si ripresenterà in And Just Like That..., Bloys ha risposto così: "Credo sia giusto dire che ci saranno sicuramente dei volti familiari. Hanno raggiunto i cinquanta. Ora si trovano in una fase diversa della loro vita, ma continueranno a uscire come facevano a trent'anni. In virtù di questo, sarà una narrazione diversa, ma penso che vedrete ancora alcuni volti familiari. Come nella realtà, alcune amicizie restano, altre finiscono e si incontrano nuovi amici. Quindi, spero rifletta le relazioni nella vita reale".