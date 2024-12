Il revival di Malcolm ordinato a Disney+: Ecco chi torna

News Serie TV

La divertente comedy familiare con Frankie Muniz e Bryan Cranston tornerà in tv con quattro nuovi episodi.

L'ultima è stata una settimana intensa per i nostalgici della tv di un tempo. Dopo le notizie sui reboot di Scrubs, Prison Break e Friday Night Lights, da Disney+ arriva il regalo di Natale più bello, il ritorno sugli schermi di una delle comedy più divertenti e amate dei primi anni Duemila. Il servizio streaming ha ordinato ufficialmente il revival di Malcolm, una miniserie di quattro episodi che riporterà Frankie Muniz, Jane Kaczmarek e Bryan Cranston nei panni dei loro indimenticabili personaggi.

Malcolm torna in tv con 4 nuovi episodi

"Malcolm è una pietra miliare della commedia che ha catturato l'essenza della vita familiare con umorismo, cuore e immedesimazione", ha dichiarato la presidente di Disney Branded Television Ayo Davis in un comunicato. "Il suo ritratto esilarante e sentito di una famiglia adorabile e caotica ha avuto risonanza tra il pubblico di tutte le età, e siamo davvero entusiasti di dare il benvenuto al cast originale per riportare in vita quella magia. Con Linwood Boomer e il team creativo al timone, questi nuovi episodi conterranno tutte le risate, gli scherzi e il caos tanto amati dai fan, insieme ad alcune sorprese che ci ricorderanno perché questa serie è così senza tempo".

La presidente di 20th Television Karey Burke ha aggiunto: "Malcolm ha letteralmente cambiato il volto del panorama della commedia televisiva quando fu presentata per la prima volta due decenni fa, ridefinendo quello che poteva essere il genere. Quando Linwood Boomer ha suggerito che forse era giunto il momento di far tornare la famiglia disfunzionale preferita da tutti per una piccola reunion, non potevamo pensare a una serie più iconica e influente da rivisitare, insieme a un cast davvero brillante da riunire".

Le voci su un possibile ritorno in tv di Malcolm (Malcolm in the Middle in originale) si rincorrevano da anni e si erano intensificate negli ultimi mesi. A marzo, Muniz aveva detto che il potenziale revival non era mai stato così vicino al diventare realtà, ribadendo che molti dei suoi ex colleghi erano entusiasti come lui all'idea di riprendere i propri ruoli. Solo pochi giorni fa, l'attore aveva affermato al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum: "Voglio vedere dove sono Malcolm e la sua famiglia. Penso che sarebbe molto divertente, 20 anni dopo, vedere dove sono tutti. È ciò per cui mi piacerebbe farlo di nuovo".

In onda per sette stagioni dal 2000 al 2006 e premiata con sette Emmy, Malcolm ha raccontato le dissacranti vicende e disavventure di una famiglia particolarmente stravagante e bizzarra, formata da Hal (Cranston), il padre inetto, sempliciotto ma amorevole; Lois (Kaczmarek), la madre iper-autoritaria; Francis (Christopher Kennedy Masterson), il primogenito spedito all'accademia miliare; il secondogenito Reese (Justin Berfield), un teppista che fa il bullo con i ragazzi più piccoli; Malcolm (Muniz), il figlio di mezzo con un quoziente intellettivo di 165; e Dewey (Erik Per Sullivan), il più piccolo (solo per qualche anno), spesso trascurato dai genitori e massacrato dai fratelli.