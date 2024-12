Malcolm, la rivelazione di Frankie Muniz: Bryan Cranston mi chiama periodicamente per sapere come sto

News Serie TV

Quasi 20 anni dopo la conclusione di Malcolm, Bryan Cranston continua a comportarsi come un padre per il suo figlio televisivo Frankie Muniz, con la differenza che ora non si tratta più di una recita. Intervistato dal podcast Inside of You di Michael Rosenbaum, l'attore che nella divertente comedy familiare dei primi anni Duemila ha interpretato Malcolm, il figlio di mezzo della famiglia disfunzionale cresciuta da Hal e Lois (Cranston e Jane Kaczmarek), ha raccontato che l'ex co-star lo chiama periodicamente per assicurarsi che stia bene, proprio come farebbe un bravo genitore.

Malcolm: Frankie Muniz parla del rapporto con Bryan Cranston

"Ho iniziato a lavorare con lui quando avevo 11, 12 anni" ha detto Muniz, nel frattempo cresciuto e diventato un uomo alla soglia dei quarant'anni. "È diventato realmente una figura paterna per me. E poi ancora oggi, sai, è essenzialmente come un dio di Hollywood a questo punto. Capisci cosa intendo? Qualcuno che ha fatto film incredibili, show incredibili, vinto tonnellate di premi. Qualcuno che è letteralmente It". Nonostante questo, e nonostante Muniz abbia in gran parte abbandonato la recitazione per dedicarsi alle corse automobilistiche, il loro legame rimane forte. "Mi chiama ogni due settimane, per controllare come sto", ha continuato. "Gli importa davvero di quello che faccio, viene alle gare, se la mia band suona, viene agli spettacoli. È una tale ispirazione e, come ho detto, è ciò che cerco di essere per qualcun altro in futuro".

In onda sulla FOX per sette stagioni, la popolarità di Malcolm (Malcolm in the Middle nella versione originale) ha lanciato la carriera di Muniz e ha elevato Cranston da veterano dei ruoli di supporto a star della tv, permettendogli di conquistare due anni dopo il ruolo di protagonista nel pluripremiato drama di AMC Breaking Bad, che lo ha consacrato all'olimpo di Hollywood. Nonostante oggi sia una delle star più ricercate, Cranston, e con lui Muniz, non perdono occasione per ribadire la loro disponibilità a un revival di Malcolm. Allo stesso Rosenbaum, Muniz ha detto: "Voglio vedere dove sono Malcolm e la sua famiglia. Penso che sarebbe molto divertente, 20 anni dopo, vedere dove sono tutti. È ciò per cui mi piacerebbe farla di nuovo".