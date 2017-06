Il remake di Tremors: Syfy ordina il pilota, Kevin Bacon nel cast

Continuano gli sforzi di Syfy per arricchire la sua offerta di serie tv. Pochi giorni dopo l'okay al pilot di Nightflyers, la rete via cavo ha ordinato la produzione del primo episodio di Tremors, drama horror/sci-fi basato sull'omonimo film di culto del 1990.

Ambientata 25 anni dopo la pellicola di Ron Underwood, la serie torna a Perfection, l'immaginaria cittadina nel deserto del Nevada, per seguire gli sforzi di un invecchiato e alcolizzato Valentine McKee per contrastare una nuova invasione di vermi assassini, salvando così l'umanità. Secondo Variety, Kevin Bacon tornerà a vestire i panni del protagonista.

"Questo è l'unico personaggio da me interpretato che abbia mai voluto riprendere", commenta l'attore in un comunicato. "Non ho fatto altro che chiedermi: come se la passa dopo 25 anni? [L'ideatore e sceneggiatore] Andrew Miller ha una visione fantastica e ci auguriamo di creare una serie che sia appassionante e spaventosa per i fan del film e le persone che lo devono ancora scoprire. Andiamo a prendere a calci qualche Graboid!".

Per il franchise, che conta cinque film, con un sesto in uscita nel 2018, si tratta del secondo adattamento televisivo dopo la serie del 2003 trasmessa sempre da Syfy (all'epoca Sci-Fi) e cancellata dopo una sola stagione.