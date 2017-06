Nightflyers di George R. R. Martin: Syfy ordina il pilota della serie tv

Dopo Il Trono di Spade, un'altra grande storia di George R. R. Martin è sempre più vicina al suo debutto in tv. Un mese dopo il primo annuncio agli Upfront, la rete via cavo Syfy ha dato il via ufficiale alla produzione dell'episodio pilota di Nightflyers, drama sci-fi basato sul racconto omonimo dello scrittore statunitense.

La storia si volge a bordo della Nightflyer, un'astronave con un affiatato piccolo equipaggio e un capitano solitario. In un futuro in cui la Terra sta per essere distrutta, il gruppo - formato da otto scienziati anticonformisti e da una persona dotata di poteri telepatici - viaggia nelle profondità dello spazio in cerca di vita aliena. Quando però orrori indicibili e letali si manifestano, l'equipaggio dubita di se stesso mentre la riuscita della missione per la sopravvivenza del pianeta si rivela più ardua di quanto chiunque pensasse.

Già portato al cinema da Robert Collector nel 1987 con Misteriose forme di vita, Nightflyers sarà adattato per la tv da Jeff Buhler (Prossima fermata: l'inferno), mentre il team di produzione include Gene Klein e David Bartis (Suits). Martin non sarà coinvolto né come produttore esecutivo né come consulente, visti probabilmente i suoi numerosi impegni e il drammatico ritardo di The Winds of Winter, sesto romanzo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco.

"Non vediamo l'ora di immergerci ancora più a fondo nell'agghiacciante mondo di Nightflyer di George R. R. Martin", commenta il dirigente di NBCUniversal Cable Entertainment Bill McGoldrick in un comunicato. "La sceneggiatura consegnataci da Jeff racchiude questo classico della fantascienza e dell'horror e lo adatta a una piattaforma in cui possiamo realmente esplorare le profondità della follia".