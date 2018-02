Il remake di Streghe: Sarah Jeffery è la seconda protagonista

Il nuovo trio continua a prendere forma. La rete americana The CW ha ingaggiato Sarah Jeffery per uno dei ruoli principali in Charmed, remake "fiero", "divertente" e "femminista" della serie di successo Streghe. L'attrice di Shades of Blue raggiunge Melonie Diaz (The Breaks), che nella serie interpreterà sua sorella.

Ambientata in una città universitaria, Charmed segue le sorelle Macy, Mel e Madison ritrovarsi a combattere spaventose entità soprannaturali dopo la scoperta di essere streghe, tutto questo mentre cercano anche di contrastare il patriarcato e preservare i legami familiari. Madison, il personaggio affidato alla Jeffery, è la più giovane del trio ed è descritta come una studentessa universitaria atletica (pratica pilates ed è una cheerleader) che professa la sorellanza. L'esatto opposto di Mel, una fervida femminista, Madison è rimasta sconvolta alla scoperta di essere una strega e di avere il potere di ascoltare i pensieri della gente. Lei ha inoltre un ex fidanzato, Brian, descritto come un tipo sensibile e solitario.

La potenziale nuova serie è una creazione delle sceneggiatrici di Jane the Virgin Jessica O'Toole e Amy Rardin, mentre l'ideatrice Jennie Urman dà il suo contributo come produttrice esecutiva. Se The CW dovesse ordinarne un primo ciclo di episodi, il coinvolgimento della Jeffery in Shades of Blue, della quale è un membro del cast regolare, è destinato a ridimensionarsi nel caso in cui questa fosse rinnovata per una quarta stagione.