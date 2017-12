Il remake di Sabrina, vita da strega ordinato da Netflix

Appena due mesi dopo le prime notizie del suo sviluppo a The CW, si apprende che The Chilling Adventures of Sabrina, spin-off del teen drama di successo Riverdale incentrato su Sabrina, lo stesso personaggio della Archie Comics protagonista della serie di culto degli Anni '90 Sabrina, vita da strega, è stato ordinato da Netflix. Il servizio di video in streaming ne produrrà due stagioni, ciascuna di 10 episodi.

La serie, che non dovrebbe mantenere il titolo The Chilling Adventures of Sabrina né dovrebbe più collegarsi a Riverdale pur condividendone l'universo editoriale, era stata presentata precedentemente come una storia i cui torni ricordano Rosemary's Baby e L'esorcista. Un racconto dark che si addentra nei territori dell'horror, dell'occulto e, naturalmente, della stregoneria mentre la protagonista - una maga adolescente - lotta per riconciliarsi con la sua doppia natura e forze malvagie minacciano lei, la sua famiglia e il mondo in cui vivono gli umani.

Il nuovo adattamento resta nelle mani di Roberto Aguirre-Sacasa, l'ideatore e showrunner di Riverdale (in Italia in onda con la prima stagione ogni giovedì alle ore 21:15 su Premium Stories), mentre Lee Toland Krieger (Adaline: L'eterna giovinezza) dirigerà il primo episodio. I due ne saranno anche i produttori esecutivi insieme con l'instancabile Greg Berlanti, la partner Sarah Schechter e Jon Goldwater della Archie Comics.