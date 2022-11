Il Re: Si gira la seconda stagione, ecco una clip dal set

News Serie TV

La serie Sky Original con Luca Zingaretti tornerà prossimamente con i nuovi episodi su Sky e in streaming solo su NOW: le anticipazioni e le aggiunte al cast.

Continua la storia di Bruno Testori, Il Re del carcere San Michele interpretato da Luca Zingaretti nell'omonima serie Sky Original. Le riprese della seconda stagione del prison drama sono attualmente in corso e i nuovi 8 episodi diretti da Giuseppe Gagliardi arriveranno prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nell'attesa, qui sotto vi mostriamo una prima clip dal set.





Il Re: La trama del prison drama con Luca Zingaretti

Il Re segue Zingaretti nei panni di Bruno Testori, il controverso direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. Il direttore del San Michele esercita la propria personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Spietato con chi lo merita e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale.

Le anticipazioni della seconda stagione

Scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini, la seconda stagione de Il Re vede Zingaretti ancora protagonista nei panni di Bruno Testori. Testori è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo.

Il cast e le new entry

Accanto a Zingaretti tornano Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora) che interpreta di nuovo Sonia Massini, ora comandante delle guardie penitenziarie del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro) ancora nei panni del pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Laura Lombardo, che nella nuova stagione verrà “promossa e trasferita” in un altro tribunale proprio per colpa sua, e Barbora Bobulova (Scialla!) che nei nuovi episodi sarà di nuovo l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, un’agente dei servizi che lavora nel reparto cybersicurezza. Torna anche Alida Baldari Calabria nei panni della giovanissima figlia di Bruno.

New-entry nel cast di questa stagione sono Fabrizio Ferracane (L’Arminuta) nei panni di Gregorio Verna, a capo dei servizi segreti, Thomas Trabacchi (Nico, 1988) in quelli di un magistrato detenuto al San Michele, Vittorio Mancuso, Caterina Shulha (Smetto quando voglio) che sarà Claudia Agosti, l’avvocatessa di Mancuso, e Stefano Dionisi (Tre Piani) nei panni di un detenuto del carcere che diventa presto amico di Testori.