Il Re Luca Zingaretti torna con la seconda stagione: Ce la raccontano il cast, il regista e gli autori

I nuovi episodi del prison drama Sky Original, dal 12 aprile su Sky e in streaming su NOW, condiscono il racconto con elementi spy thriller e personaggi che mettono in moto interessanti dinamiche: il Re del San Michele si riprenderà il suo trono? Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Una serie avvincente, oscura, coraggiosa e animata da personaggi ricchi di sfumature. Il Re, che aveva debuttato su Sky con la prima stagione nel 2022 dimostrando che il genere del prison drama puro poteva funzionare anche e soprattutto in Italia, sta per tornare con una seconda stagione, dal 12 aprile su Sky e in streaming su NOW. Torna, nei panni del direttore del carcere di frontiera San Michele Bruno Testori, Luca Zingaretti e insieme a lui rivediamo anche gli altri interpreti che avevamo già apprezzato nella prima stagione come Isabella Ragonese, Barbora Bobulova e Anna Bonaiuto. Rispetto alla prima stagione, questa seconda diventa più thriller grazie a una storyline che coinvolge un ambiguo magistrato (interpretato da Thomas Trabacchi) e una tenace avvocata (Caterina Shuhla) e ai servizi segreti che irrompono nel carcere e ancor più nella vita di Testori. Abbiamo incontrato gli attori che, insieme agli sceneggiatori Peppe Fiore e Alessandro Fabbri e al regista Giuseppe Gagliardi, ci hanno parlato dei nuovi episodi, dell'evoluzione dei loro personaggi, della riflessione che Il Re porta a fare sul sistema carcerario del nostro Paese e di molto altro.

Il Re: Da dove riparte la seconda stagione

Nella seconda stagione de Il Re ritroviamo Testori detenuto nel suo stesso carcere. Almeno finché Gregorio Verna (Fabrizio Ferracane), capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio vuole che faccia parlare, in soli 10 gioni, un detenuto: Vittorio Mancuso (Trabacchi), un magistrato molto conosciuto accusato di omicidio. Facendo le sue personali indagini, tuttavia, Bruno si convince che la situazione è molto più complicata di quel che sembra. Con l'aiuto dell'avvocata di Mancuso, Claudia Agosti (Shulha), della ex moglie Gloria e addirittura della sua storica arcinemica, la PM Laura Lombardo, il direttore del San Michele cercherà in tutti i modi di portare a galla la verità, per scomoda che possa essere. Ma farlo comporterà un prezzo molto più alto del previsto.

Ritorno al San Michele: La parola a Luca Zingaretti e al cast

Luca Zingaretti, che si è detto molto soddisfatto del lavoro fatto in questa seconda stagione e orgoglioso per il successo che la serie ha avuto anche all'estero (è stata venduta da Fremantle in 70 Paesi), ha parlato della situazione da cui parte il suo personaggio nei nuovi episodi. "Il monarca assoluto che aveva governato a volte anche con metodi discutibili si trova in una cella. Per prima cosa deve rimanere vivo e poi deve cercare di uscire da questo impasse. A un certo punto viene reintegrato ma in un clima di grande incertezza, per fortuna chiede i suoi fidati pretoriani e da lì parte la storia della seconda stagione", ha esordito l'attore. Torna, accanto a Testori, Sonia Massini, ora comandante delle guardie penitenziarie del San Michele. Sul suo personaggio, Isabella Ragonese ha detto che è "un'Amleta, personaggio shakesperiano perché è sempre combattuta. Per Testori prova ammirazione ma ha anche paura di diventare come lui. Sarà costretta a fare delle scelte attive anche fuori dal carcere"

L'evoluzione di Bruno Testori e il rapporto con i nuovi personaggi

A proposito dell'evoluzione che poi subisce Bruno Testori, lo sceneggiatore Alessandro Fabbri ha detto: "Tra le tante cose di cui parla questa seconda stagione c'è la perdita di sicurezza. Volevamo prendere un protagonista pieno di carisma e di forza e sottoporlo a un crush test clamoroso. Tutto ciò a cui tiene viene messo a rischio sia dentro che fuori dal carcere. Bruno vive un dolore che sarà indimenticabile per lui". Da qui la necessità di far confrontare il protagonista con una controparte, un personaggio che potesse sfidarlo frontalmente. Entra allora in scena Vittorio Mancuso (Trabacchi) che, proprio come Testori, è a detta di Peppe Fiore "un uomo di giustizia disposto a fare del male e anche un calcolatore".

Trabacchi ha definito Mancuso un personaggio "drammaturgicamente molto potente" perché ricco di sfumature. "Entra in azione come un animale impaurito perché ha perso il potere. Sembra una vittima ma magari non lo è", ha aggiunto. Shulha, invece, interpreta un'intraprendente avvocata (e ci tiene a essere chiamata proprio con questo titolo) che crede strenuamente nella ricerca della verità. "Claudia Agosti è un personaggio molto coraggioso. Voglio ringraziare gli autori perché hanno sfidato lo stereotipo mostrando una donna che può essere carina e brava allo stesso tempo. Porta una certa determinazione e sicurezza sulla scena e riesce a tenere testa anche a Bruno", ha detto la sua interprete.

Il Re: Un racconto e non una serie di denuncia

Sia Zingaretti che gli autori de Il Re hanno voluto sottolineare che questa serie non vuole dare giudizi né vuole essere un racconto di denuncia. "Il prison drama è un genere che tende a raccontare una realtà molto particolare. Il nostro intento non era fare un'opera di denuncia ma usare solo un format, quello del luogo chiuso, per far sì che i conflitti venissero fuori in maniera più semplice", ha sottolineato l'interprete di Bruno Testori. L'attore, tuttavia, non ha esistato a fare una riflessione sul tema delle carceri in Italia dicendo: "In Italia siamo stati più volte sanzionati per la situazione delle carceri. Le cose sono peggiorate negli ultimi anni perché sono aumentati i casi di suicidio di detenuti e quelli degli agenti di custodia. Questo significa che abbiamo delle strutture fatiscenti e manca l'idea di carcere come luogo in cui redimersi e permettere un reintegro del detenuto nella società. Sono spesso solo delle strutture punitive e che non fanno altro che indurre il detenuto a delinquere di nuovo. Detto questo, devo dire che io ho scoperto anche un lato umano della vita in carcere, parlando con ex detenuti".

A proposito dei limiti che spesso vengono imposti a chi scrive storie o che gli sceneggiatori si autoimpongono, poi, Peppe Fiore ha fatto notare come ci siano alcuni temi di cui sembra non si possa parlare in tv e altri su cui si tace consapevolmente. In questo Il Re è stata una serie coraggiosa anche perché, ha sottolineato, "poi la cronaca, mentre stavamo scrivendo la seconda stagione, ci ha anche superato". Perciò gli autori non si sono fatti problemi a mettere in scena la violenza anche nelle sue forme più crude, proprio perché era un elemento che non poteva prescindere da quel contesto.

Il coraggio di una serie così tempestiva come Il Re verrà premiato con l'ordine di una terza stagione? "Per il momento non ne abbiamo parlato, ma io ho amato questa serie e credo che una terza stagione ci starebbe", ha concluso Zingaretti. Intanto gli 8 nuovi episodi saranno disponibili, due a settimana, dal 12 aprile su Sky e in streaming su NOW e, tutti i venerdì, anche su Sky Atlantic, on demand e in 4K HDR.

Foto di scena: Andrea Pirrello

Foto photocall: Simona Panzini