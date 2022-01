Il Re: La nuova serie Sky Original con Luca Zingaretti arriva a marzo, primo teaser trailer

News Serie TV

Gli otto episodi del drama in onda su Sky e in streaming su NOW.

Sky Italia ha annunciato che Il Re, attesissima nuova produzione originale con protagonista l'amata star de Il commissario Montalbano Luca Zingaretti, esordirà su Sky e in streaming su NOW con gli otto episodi che la compongono a marzo. Per l'occasione, ne sono stati diffusi il primo teaser trailer e le prime foto ufficiali.





Il Re: La trama e il cast della nuova serie tv con Luca Zingaretti

Creata e scritta da Stefano Bises (The New Pope), Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Massimo Reale e Davide Serino, e diretta da Giuseppe Gagliardi (1992), che ha già collaborato con alcuni di loro in Non uccidere, Il Re ci porta al San Michele, un carcere di frontiera dove Bruno Testori (Zingaretti), il direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c'è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita, e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.

Accanto a Luca Zingaretti recitano Isabella Ragonese (Rocco Schiavone) con il ruolo di un'agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata) del pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova (Scialla!) dell'ex moglie del protagonista e Giorgio Colangeli (Il divo) del comandante della prigione e grande amico di Bruno.

