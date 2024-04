Il Re 2: La nostra video intervista a Thomas Trabacchi e Caterina Shulha, new entry della seconda stagione

News Serie TV

Nuovo appuntamento questa sera su Sky e in streaming su NOW con il terzo e il quarto episodio della seconda stagione del prison drama con Luca Zingaretti: abbiamo intervistato gli interpreti del magistrato Vittorio Mancuso e dell'avvocata Claudia Agosti.

Il Re è tornato sul trono del San Michele, ma che prezzo avrà la sua libertà? Torna questa sera, 19 aprile, su Sky e in streaming su NOW con il terzo e il quarto episodio della seconda stagione la serie con Luca Zingaretti. Per Bruno Testori è tempo di difficili compromessi perché il direttore del carcere dovrà pagare il prezzo del suo accordo con i Servizi che prevede riuscire a far parlare il detenuto Vittorio Mancuso (Thomas Trabacchi), magistrato accusato di omicidio. Proprio questo ambiguo personaggio, quindi, diventa centrale nella lotta per il potere e la libertà di Testori. Ma un ruolo altrettanto importante lo svolge Claudia Agosti (Caterina Shulha), tenace avvocata convinta dell'innocenza del suo assistito che riesce a tenere testa a Testori e stringe con lui un'alleanza alla ricerca della verità. Abbiamo intervistato proprio le new entry di questa stagione, Thomas Trabacchi e Caterina Shulha, che ci hanno parlato dei loro personaggi e della loro esperienza nella serie. Guardate qui sotto la nostra video intervista.





Il Re 2: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Il terzo e il quarto episodio della seconda stagione de Il Re, ancora prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, andranno in onda stasera venerdì 19 aprile in prima serata su Sky Atlantic e saranno disponibili on demand. Sotto pressione per le costanti richieste di Verna (Fabrizio Ferracane),Testori (Zingaretti) decide di chiedere aiuto all’ex moglie Gloria (Barbora Bobulova) per trovare informazioni utili sul conto del detenuto Mancuso. Il tempo passa in fretta e diffidando dell’impegno di Testori nel far parlare il prigioniero, Verna decide di passare all’attacco con metodi inaccettabili per il direttore del San Michele, che sceglie di proteggere il suo carcere e il magistrato con un’azione drastica. Gloria intanto fa delle scoperte importanti sul caso e viene messa in guardia dall’ex capo dei servizi segreti sulla pericolosità di questa missione.

La serie torna poi ogni venerdì con due nuovi episodi della seconda stagione, per un totale di 8 episodi scritti da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Alla regia c'è Giuseppe Gagliardi.