Il progetto preferito di James Gunn per il DCU è una nuova Serie TV non ancora annunciata

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Superman, il co-presidente dei DC Studios James Gunn parla di un progetto non ancora annunciato che lo sta appassionando particolarmente.

Mentre il nuovo DCU prende il volo con l'arrivo al cinema del film Superman, il suo regista e sceneggiatore James Gunn, anche co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, è già proiettato verso il futuro del media franchise, dicendosi particolarmente entusiasta per un progetto che non è stato ancora annunciato. Una serie tv di cui ha fatto cenno nel corso di una lunga intervista con Entertainment Weekly.

Il nuovo DCU: La "cosa preferita" di James Gunn

Parlando dei piani suoi e del collega Peter Safran per il futuro del nuovo DCU, Gunn ha condiviso un aggiornamento su alcuni prossimi progetti televisivi, affermando: "Sto per concludere Peacemaker [la cui seconda stagione è attesa negli Stati Uniti per il 21 agosto], mentre Lanterns [con Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni delle Lanterne Verdi terrestri Hal Jordan e John Stewart] è a metà delle riprese. Presto ne vedremo i primi episodi". Ha aggiunto che lo sviluppo di Paradise Lost, serie intrecciata alle storie di Wonder Woman, è "lento" ma "sta procedendo bene". Poi, "c'è un'altra serie tv che è la mia preferita in tutto questo, e che spero venga realizzata presto. È semplicemente la mia cosa preferita".

Più avanti nell'intervista, Gunn ha affermato che il progetto che più lo sta appassionando "non è stato ancora annunciato" e ha spiegato che, quando ha parlato all'amministratore di Warner Bros. Discovery David Zaslav di cosa sarebbe stato il DCU, "in quel primo incontro non l'abbiamo annunciato perché mi sembrava troppo facile che un altro studio lo copiasse". Non è chiaro se il progetto in questione sia Mister Miracle, serie animata basata sul pluripremiato fumetto omonimo scritto da Tom King e disegnato da Mitch Gerads, che DC Studios ha annunciato nei giorni scorsi, dopo l'incontro tra EW e Gunn. Quest'ultimo ha detto inoltre che, rispetto alla serie animata Creature Commandos, prima opera del franchise, la seconda stagione di Peacemaker, così come Superman, "sono entrambi piuttosto importanti per arrivare alla storia più ampia" della fase iniziale del nuovo DCU, intitolata ricordiamo Capitolo 1: Dei e Mostri.