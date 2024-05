Il problema dei 3 corpi rinnovata: Netflix ordina nuovi episodi per concludere la storia

News Serie TV

La serie di fantascienza non ha dato i risultati sperati, ma il servizio di video in streaming le ha concesso - si spera - un degno finale, mentre gli ideatori David Benioff e D.B. Weiss hanno rinnovato il loro accordo con lo streamer.

Il problema dei 3 corpi è stata rinnovata, sebbene Netflix non parli di seconda stagione bensì semplicemente di "episodi aggiuntivi" che serviranno per dare un finale alla storia. Lo streamer lo ha annunciato durante l'evento degli Upfront tenutosi a New York. Si tratta, probabilmente di un compromesso a cui sono arrivati i produttori della serie di fantascienza, tratta dall’omonima trilogia dell'autore cinese Liu Cixin, e i vertici di Netflix visto il rapporto tra costi elevati del titolo (si dice oltre 20 milioni di dollari a episodio) e risultati di ascolto buoni ma non eccellenti (secondo i dati Nielsen "solo" 1,37 miliardi di minuti di visione nei primi 4 giorni dall'uscita. Per fare un paragone: Fallout di Prime Video di miliardi di minuti ne ha accumulati 2,9 nei suoi primi 5 giorni dall'uscita, più del doppio).

Il problema dei 3 corpi rinnovata: L'annuncio di Netflix e le dichiarazioni degli autori

"Siamo entusiasti di poter raccontare questa storia fino alla sua epica conclusione", hanno dichiarato gli showrunner David Benioff, Dan Weiss e Alexander Woo in un comunicato. "Fin da quando abbiamo letto l'ultima pagina della magnifica trilogia di Cixin Liu, abbiamo sperato di poter portare il pubblico con noi fino alla fine dell'universo. Eccoci qui!". Non si sa ancora esattamente quanti episodi avranno a disposizione per portare la storia a conclusione (in passato avevano dichiarato di avere in mente una storia di ben quattro stagioni, ma è evidente che dovranno invece condensare gli eventi). In ogni caso Benioff e Weiss rimangono in affari con Netflix, visto che hanno rinnovato l'accordo che li lega al servizio di video in streaming e attualmente stanno lavorando a una nuova serie, Death by Lightning. Stessa cosa per Alexander Woo, anche lui legato allo streamer da un accordo.

Peter Friedlander, vicepresidente delle serie con sceneggiatura di Netflix, ha aggiunto: "La straordinaria Il problema dei 3 corpi, portata in vita dalle abili mani di Benioff, Weiss e Woo, salirà a livelli mai visti prima mentre gli autori affrontano il viaggio mozzafiato fino alla fine. La loro brillante visione come narratori è accompagnata dalla loro straordinaria collaborazione e, proprio come i fan, non vediamo l’ora di vedere cosa hanno in serbo".

La trama de Il problema dei 3 corpi

Negli 8 episodi della prima stagione Il problema dei 3 corpi ha accompagnato il pubblico tra misteri e scoperte sconvolgenti attraverso un viaggio che tocca diversi continenti e linee temporali, dalla Rivoluzione Culturale in Cina degli anni '60 alle strade odierne di Oxford e delle Nazioni Unite a New York. La serie racconta cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo, dopo la fatidica decisione presa da una donna nella Cina degli anni '60. Le sue azioni riecheggiano attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.