Il problema dei 3 corpi: Perché, alla fine, siamo insetti? La spiegazione del finale

Nella serie Netflix gli alieni terrorizzano gli esseri umani proiettando sugli schermi di tutto il mondo la minacciosa frase "siete insetti", eppure non è tutto perduto: il finale spiegato.

Lo scorso 25 marzo Netflix ha messo in atto una massiccia campagna marketing globale per promuovere Il problema dei 3 corpi, nuova serie di fantascienza arrivata sulla piattaforma pochi giorni prima. Potreste aver notato sulle pagine ufficiali del servizio e sugli schermi outdoor la frase "siete insetti". Abbiamo già parlato qui della misteriosa frase che in Italia è apparsa alle stazioni ferroviarie di Roma Termini e Milano e, nel frattempo, molti utenti hanno avuto il tempo di guardare la serie per capire meglio il significato di questa operazione promozionale. Ma cosa significa esattamente questa frase minacciosa e in che modo ha a che fare con il finale della prima stagione de Il problema dei 3 corpi? Ecco la spiegazione.

Il problema dei 3 corpi: Il significato di "Siete insetti"

Ne Il problema dei 3 corpi l'umanità si trova di fronte alla più grande minaccia mai fronteggiata, perché non proviene dal nostro pianeta ma dai San-Ti, una civiltà extraterrestre che sta compiendo un viaggio lungo 400 anni attraverso lo spazio per conquistare la Terra e schiacciare i suoi abitanti proprio come si schiacciano gli insetti sotto le scarpe. Ma perché i San-Ti chiamano gli umani "insetti"? Tutto parte nella Cina degli anni '60 dove sono ambientate le scene che aprono la serie. Durante una manifestazione politica volta a spezzare e umiliare le persone accusate di essere "nemici di classe", i giovani militanti della Rivoluzione Culturale cinese cantano: "Sradicate gli insetti!" perché vogliono sbarazzarsi di ogni infiltrato della rivoluzione comunista, compresi scienziati e accademici.

Eppure quest'immagine degli insetti torna più forte alcuni decenni dopo quando il miliardario Mike Evans (Jonathan Pryce) siede davanti alla sua radio parlando con il Signore (la voce del San-Ti) e, senza pensarci troppo, si riferisce agli agenti dell'intelligence che stanno cercando di abbattere la sua organizzazione chiamandoli "parassiti". "Questi parassiti che ci stanno seguendo, stanno cercando di nascondere le loro intenzioni perché, beh, altrimenti non potrebbero raggiungerci", dice al microfono. Incapaci di interpretare la metafora, i San-Ti pensano che Evans stia parlando di veri e propri insetti. “I parassiti sono insetti distruttivi o altri animali che attaccano raccolti, cibo e bestiame. I tuoi nemici sono umani”, risponde la voce. Frustrato dall'interruzione della comunicazione, Evans spiega che ha usato una metafora aggiundendo: "Li stavo descrivendo come parassiti perché, beh, è ​​quello che sono. Fastidiosi, insignificanti, facili da eliminare, come gli insetti che puoi schiacciare sotto la scarpa". In questo modo, però, Mike non fa altro che dare un'idea ai San-Ti che, nell'episodio 5, comunicano agli umani le loro cattive intenzioni facendo apparire sugli schermi di tutto il mondo la scritta "Siete insetti" ("You Are Bugs"). Nel videogioco, intanto, l'avatar dei San-Ti (Sea Shimooka) rivela a Jin Cheng (Jess Hong) e al leader delle operazioni di intelligence Thomas Wade (Liam Cunningham) che i San-Ti hanno intenzione di condizionare la scienza e la tecnologia umana per dominare le specie quando arriveranno tra 400 anni. "Vi insegneremo di nuovo a temere", dice loro.

La spiegazione del finale: Siamo insetti, ma resistiamo

La metafora degli insetti, tuttavia, si trasforma in un messaggio di speranza in una delle ultime scene della prima stagione de Il problema dei 3 corpi. Dopo il fallimento del cosiddetto progetto Risalita con cui Wade sperava di mandare nello spazio un cervello umano in modo da spiare la flotta dei San-Ti, tutto sembra perduto, soprattutto perché i San-Ti comunicano a Wade che sarà costantemente spiato fino all'ultimo dei suoi giorni.

Dopo questa scena inquietante, vediamo Jin e Saul (Jovan Adepo) tristi mentre bevono nella piscina di un motel. Arriva però Da Shi (Benedict Wong) che cerca di risollevarli dicendo che la capsula del progetto Risalita ha viaggiato più velocemente di qualsiasi oggetto creato dall'uomo nella storia. "Siamo lenti, siamo stupidi e moriamo facilmente. Siamo insetti", gli risponde Saul. Da Shi li porta allora in una palude dove ci sono sciami di cicale. "La gente odia gli insetti e cerca di sbarazzarsene da sempre. Ma guardati intorno, non vanno da nessuna parte", osserva il detective. Le cicale nella scena finale significano che, tutto sommato, va bene che gli umani siano insetti, perché gli insetti sono resistenti e difficili da sterminare. "Torniamo indietro. Abbiamo del lavoro da fare", aggiunge Da Shi dando speranza ai due scienziati. Bisognerà combattere. Per saperne di più, non ci resta che aspettare la seconda stagione su cui i creatori della serie hanno già iniziato a lavorare (nonostante la serie non abbia ancora ottenuto ufficialmente il rinnovo).