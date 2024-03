"Siete Insetti": La misteriosa scritta spaventa i passeggeri nelle stazioni italiane, ma è colpa de Il problema dei 3 corpi

News Serie TV

Da questa mattina sui social sono apparsi video e foto scattate alle stazioni di Roma e Milano che mostrano il pannello delle partenze con uno strano messaggio: attacco hacker? No, solo marketing di Netflix: ecco cosa significa.

Non è un attacco hacker, anche se ai viaggiatori frettolosi poteva sembrarlo benissimo. Questa mattina nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano su diversi schermi è apparsa una criptica scritta che recitava: "Siete insetti". La stessa frase ha destato scalpore, in particolare, quando è comparsa su finti pannelli delle partenze dei treni e ha mandato in tendenza l'hashtag #sieteinsetti. Di cosa si tratta? Nulla di cui preoccuparsi ma solo una riuscitissima campagna di marketing con cui Netflix sta pubblicizzando la sua nuova serie Il problema dei 3 corpi, uscita lo scorso 21 marzo. Se l'avete già vista, saprete già il significato della frase "Siete insetti". In caso contrario, vi spieghiamo cosa significa. E siamo sicuri che ora sarete curiosi di guardare la serie.

Il problema dei 3 corpi: La trama della serie Netflix

Il problema dei 3 corpi è la nuova serie di David Benioff, D.B. Weiss (gli ideatori de Il Trono di Spade) e Alexander Woo (True Blood), tratta dall'omonima trilogia di fantascienza dell'acclamato autore cinese Liu Cixin. La serie immagina il primo contatto dell'umanità con una civiltà extraterrestre. La storia si svolge su più piani temporali partendo dalla fatidica decisione che una donna compie nella Cina degli anni '60 e arriva a seguire un gruppo di scienziati moderni, uniti per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità. Si tratta dei San-Ti, una razza aliena tecnologicamente avanzata che vive su un pianeta caotico, perché fa parte di un sistema solare a tre soli. Quando riescono a mettersi in contatto con gli umani, però, non si mostrano esattamente socievoli.

ORA a Roma !!! Ma cosa sta succedendo ??? pic.twitter.com/IJgur9r7YA — demelza72 (@demelza72) March 25, 2024

Stamane in stazione a Roma e Milano sono comparse queste scritte sui tabelloni.

Finti orari dei treni interrotti dalla scritta lampeggiante "siete insetti", come un attacco hacker dei film.

Cosa sarà questa nuova trovata di marketing? L'avete notata? pic.twitter.com/W6e3mrr1ee — VITTORIO GABRIELE (@LoPsihologo) March 25, 2024

"Siete Insetti": Cosa significa (SPOILER)

Da qui il messaggio "Siete insetti". Continuate a leggere soltanto se non avete paura di qualche piccolo spoiler, altrimenti correte a guardare la serie su Netflix. "Siete insetti" ("You are bugs", in originale) è la minacciosa scritta che nella serie compare su tutti gli schermi del mondo quando i San-Ti mostrano agli umani che possono condizionare la loro tecnologia. Ma non è tutto: in questo modo rivelano che, una volta arrivati sulla Terra, hanno intenzione di dominare e schiacciare gli umani proprio come questi ultimi fanno con gli insetti. C'è chi, su X, fa notare che comunque non c'è da preoccuparsi, visto che - come si dice nella serie - questi alieni arriveranno tra 400 anni. Perlomeno ne Il problema de i 3 corpi. Nel mondo reale, chissà.