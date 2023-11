Il problema dei 3 corpi arriva a marzo 2024 su Netflix: Una clip in anteprima

News Serie TV

La serie di fantascienza è co-ideata dagli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss insieme con Alexander Woo: ecco quando esce.

Tra gli annunci fatti da Netflix durante la Geeked Week 2023, la settimana tutta dedicata alle anteprime di prossime serie e film in arrivo sulla piattaforma, c'è anche la data di uscita de Il problema dei 3 corpi, la nuova serie di fantascienza basata sulla trilogia di dell'acclamato autore cinese Liu Cixin. Dopo aver mostrato il primo teaser trailer in occasione dell'evento globale per i fan TUDUM lo scorso giugno, ora il servizio diffonde una speciale clip in anteprima e un teaser poster che vedete qui sotto e fissa l'appuntamento con gli 8 episodi della serie: il 21 marzo 2024.

Il problema dei 3 corpi: La trama

Creata dagli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss insieme con Alexander Woo (The Terror) Il problema dei 3 corpi racconta cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo. La fatidica decisione di una donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Il cast

Il cast comprende diversi volti noti ai fan de Il Trono di Spade come John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce, ma non solo. Recitano nella serie ancheJess Hong (I misteri di Brokenwood), Benedict Wong (Marco Polo), Eiza González (Dal tramonto all'alba: La serie), Jovan Adepo (Watchmen), Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7), Saamer Usmani (Katy Keene), Rosalind Chao (Better Things), Marlo Kelly (Prova a sfidarmi), Sea Shimooka (Arrow), Ben Schnetzer (Y: L'ultimo uomo) e l'esordiente Zine Tseng.