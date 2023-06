Il problema dei 3 corpi: Il trailer della serie degli ideatori de Il Trono di Spade basata sulla trilogia di Liu Cixin

News Serie TV

Gli 8 episodi dell'epica serie sci-fi saranno disponibili in streaming su Netflix dal prossimo gennaio.

Dopo una lunga, lunga gestazione, Il problema dei 3 corpi, l'imponente nuova serie originale di Netflix basata sulla trilogia di fantascienza dell'acclamato autore cinese Liu Cixin, si mostra per la prima volta in uno spettacolare teaser trailer diffuso dal servizio streaming in occasione dell'evento globale per i fan TUDUM a San Paolo del Brasile. Creato dagli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss insieme con Alexander Woo (The Terror), l'adattamento di 8 episodi arriverà sugli schermi a gennaio del 2024.

Il problema dei 3 corpi: La trama e il cast della serie tv

Il problema dei 3 corpi racconta cosa succede quando l'umanità scopre di non essere sola nell'universo. Nella Cina degli anni '60, la fatale decisione di una giovane donna si riverbera nello spazio e nel tempo fino a un gruppo di brillanti scienziati dei giorni nostri. Mentre le leggi della natura si svelano davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità.

Il nutrito cast della serie include Jess Hong (I misteri di Brokenwood), Benedict Wong (Marco Polo), Eiza González (Dal tramonto all'alba: La serie), Jovan Adepo (Watchmen), Alex Sharp (Il processo ai Chicago 7), le star de Il Trono di Spade John Bradley, Liam Cunningham e Jonathan Pryce, Saamer Usmani (Katy Keene), Rosalind Chao (Better Things), Marlo Kelly (Prova a sfidarmi), Sea Shimooka (Arrow), Ben Schnetzer (Y: L'ultimo uomo) e l'esordiente Zine Tseng.

"La trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto: trasporta i lettori dagli anni Sessanta fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu fino ai margini più lontani dell'universo", avevano dichiarato Benioff e Weiss in occasione dell'ordine. Woo aveva aggiunto: "La trilogia Il problema dei tre corpi mette insieme tanti aspetti che amo: personaggi complessi e sfaccettati e interessi esistenziali, il tutto raccontato sotto forma di un'elegante allegoria profondamente umana".