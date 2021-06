Il prequel di Supernatural: Jared Padalecki e Jensen Ackles si sono riconciliati dopo la polemica

News Serie TV

Sulla faccenda si sono espressi anche l'ideatore Eric Kripke e l'attore Misha Collins.

La scorsa settimana, la notizia che Jensen Ackles sta lavorando allo sviluppo di una serie tv prequel di Supernatural ha sorpreso quei fan che solo da pochi mesi avevano detto addio alla popolare serie fantasy e lasciato sconcertato il suo ex co-star Jared Padalecki, il quale non ha perso tempo per esprimere su Twitter il suo disappunto per non essere stato coinvolto nel progetto. L'apparente crisi tra i due attori sembrerebbe però già superata.

Supernatural: L'annuncio dello spin-off e la reazione di Jared Padalecki

The Winchesters, così si intitola la potenziale serie, vuole raccontare la storia di John e Mary Winchester prima della nascita dei figli Sam e Dean, interpretati nella versione adulta da Ackles e Padalecki. Il racconto epico e in molti aspetti sconosciuto di come John incontrò Mary e di come entrambi misero tutto in gioco per salvare non solo il loro amore ma il mondo intero; una storia alla quale Jensen e la moglie Danneel Ackles hanno cominciato a interessarsi sin dalla conclusione delle riprese di Supernatural e soprattutto dopo la fondazione della Chaos Machine Productions, la loro casa di produzione.

Tuttavia, nelle ore successive all'annuncio, la reazione di Padalecki ha fatto parlare più della notizia stessa. "Amico, sono felice per te" ha scritto l'attore, prima di aggiungere "Avrei preferito saperlo in modo diverso da Twitter. Non vedo l'ora di guardarla, ma mi dispiace che Sam Winchester non abbia avuto alcun coinvolgimento". Poi, rispondendo a un fan che chiedeva se le sue parole fossero uno scherzo, ha detto: "No. Non lo è. Questa è la prima volta che ne sento parlare. Sono abbattuto".

Il chiarimento

In un nuovo messaggio pubblicato su Twitter nel fine settimana, Padalecki ha tranquillizzato i fan di Supernatural assicurando che "le cose vanno bene" tra lui e l'ex collega. "Jensen e io abbiamo fatto una bella chiacchierata, come facciamo spesso, e le cose vanno bene. La serie è all'inizio del processo e c'è ancora molta strada da fare. Abbiamo percorso molte strade insieme, e a volte quelle maledette strade hanno dei dossi. Ma i sobbalzi non ci fermano. Fratelli una volta, fratelli sempre".

Poco dopo la condivisione del tweet di Padalecki, Ackles ha risposto con queste parole: "Ti voglio bene, Jared. Mi manca chiacchierare. Dimenticavo quanto tempo abbiamo passato chiacchierando su Face Time. E anche questo mi manca. So che sei impegnato... come me, ma sei pur sempre mio fratello. Mi manchi, amico".

Eric Kripke e Misha Collins: Il dibattito si allarga

Chiaramente, Padalecki non poteva essere il solo a esprimersi sulla faccenda. Un pensiero è stato condiviso, sempre su Twitter, anche dall'ideatore di Supernatural Eric Kripke, il quale si è poi scusato con l'attore per aver pensato erroneamente che lo avevano informato. "Ragazzi, quando ne ho scritto la prima volta pensavo che Jared lo sapesse. Mi sbagliavo. Mi sono già scusato con lui e Jared e Jensen hanno risolto. Li amo entrambi come fratelli. Entrambi hanno contribuito in egual modo a Supernatural. Le famiglie attraversano turbolenze, le superano, ed ecco perché loro sono una famiglia".

Misha Collins, che di Supernatural è stato fondamentalmente il terzo protagonista nei panni di Castiel, è stato un po' più clemente con Ackles e su Twitter si è limitato a esprimere - forse solo scherzosamente - il suo desiderio di far parte di The Winchesters: "Sembra che questa storia trarrebbe vantaggio da un angelo in trench che viaggia nel tempo. Così, per dire...".