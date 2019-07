Il nuovo spin-off di The Walking Dead: Il primo teaser trailer ne svela lo spaventoso mondo

News Serie TV

La nuova serie debutterà negli Stati Uniti la prossima primavera.

La rete americana AMC ha diffuso il primo teaser trailer del nuovo spin-off ancora senza titolo di The Walking Dead, il secondo dopo Fear the Walking Dead, annunciandone per l'occasione l'arrivo in tv negli Stati Uniti la prossima primavera.

Scritto da Scott M. Gimple e Matt Negrete, due dei maggiori sceneggiatori di TWD, lo zombie drama si concentra sulla prima generazione cresciuta nel mezzo dell'apocalisse. Alcuni diventeranno eroi. Altri diventeranno criminali. Ma, alla fine, tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e cementati nella loro identità, sia nel bene che nel male.

La clip mostra alcune immagini terrificanti tratte dallo stoyboard, mentre i protagonisti - inclusi Alexa Mansour (interprete di Hope), Nicolas Cantu (Elton), Hal Cumpston (Silas) e Aliyah Royale (Iris) - ammettono che "ci sono cose che nell'universo di The Walking Dead sono accadute sin dall'inizio della storia, cose avvenute in tutti questi anni, in altri posti che non abbiamo visto - morti che non abbiamo visto. Ma vedremo ogni cosa questa primavera. Un nuovo mondo di The Walking Dead".