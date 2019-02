Il Nome della Rosa: Nuovo trailer e foto della miniserie Rai

In attesa del 4 marzo, giorno in cui la programmazione de Il Nome della Rosa, attesa miniserie tratta dal romanzo omonimo di Umberto Eco, prenderà il via su Rai1 e in streaming su RaiPlay con due nuovi episodi ogni lunedì alle ore 21:25, vi mostriamo qui di seguito un nuovo trailer e le foto ufficiali dei protagonisti diffusi dalla rete.

Ambientato nel 1327, il drama vede protagonista l'attore tedesco Damian Hardung nei panni di Adso da Melk, giovane e inesperto novizio di un frate francescano inglese di nome Guglielmo da Baskerville, interpretato da John Turturro. Recatisi in un monastero benedettino sperduto nei monti dell'Italia settentrionale, i due si trovano a dover risolvere una serie di misteriosi omicidi a cui alcuni monaci attribuiscono cause soprannaturali, convinti che sia tutta opera dell'Anticristo. A complicare la risoluzione dell'intricata rete di menzogne e omissioni, arriva l'Inquisitore domenicano Bernardo Gui (Rupert Everett), disposto a tutto pur di porre fine all'ordine francescano.